Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Cantik Irish Bella Tampil ala Perempuan India, Tampilannya bak Boneka

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |19:04 WIB
Potret Cantik Irish Bella Tampil ala Perempuan India, Tampilannya bak Boneka
Irish Bella. (Foto: Instagram)
A
A
A

IRISH Bella memang tengah menjalani proses perceraian dengan suaminya Ammar Zoni, meskipun gugatan tersebut memang ditolak oleh Ammar Zoni. Irish Bella pun nampaknya hanya bergeming saja meskipun Ammar Zoni memberikan banyak janji.

Di tengah proses perceraian tersebut, ibu dua anak itu fokus bekerja demi memenuhi kebutuhan sehari-sehari. Selain mengambil project endorse, Irish juga kerap terlibat dalam pemotretan dengan berbagai tema. Seperti yang terbaru, dia tampil cantik menjadi Indian Girl.

Irish Bella

"Indian Girl," tulis Irish Bella seperti dikutup dari Instagram @_irishbella. Dalam foto itu, Irish tampil anggun dalam balutan kain sari warna merah. Busana satu set tersebut memiliki detail payet warna emas.

Irish memakai hijab warna krem ditambah dengan bindi berwarna merah yang senada dengan antingnya. Kemudian dia menambahkan selendang transparan warna merah yang dijadikan sebagai penutup hijab.

Irish Bella

Paras cantiknya makin terpancar dengan polesan makeup flawless. Dia memakai lipstik glossy warna merah yang membuat wajahnya terlihat lebih fresh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/612/3098081/5_potret_cantik_irish_bella_usai_diduga_hamil_anak_dari_haldy_sabri-HCxe_large.jpg
5 Potret Cantik Irish Bella usai Diduga Hamil Anak dari Haldy Sabri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/612/3082074/viral_potret_ammar_zoni_jadi_humas_masjid_di_rutan_salemba-9daL_large.jpg
Viral Potret Ammar Zoni Jadi Humas Masjid di Rutan Salemba, Sudah Move On dari Irish Bella?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/612/3076441/irish_bella_menikah_lagi-kNic_large.jpg
Momen Pernikahan Kedua Irish Bella dengan Dirut HAS Creative, Penuh Haru dan Bahagia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/194/3076416/busana_irish_bella_mirip_dengan_akad_nikah_pertama_ini_sosok_desainer_kebaya_pernikahan_kedua-nqpl_large.jpg
Busana Irish Bella Mirip dengan Akad Nikah Pertama, Ini Sosok Desainer Kebaya Pernikahan Kedua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/612/3076393/5_potret_dan_fakta_haldy_sabri_suami_baru_irish_bella_disebut_pengusaha_hingga_raja_minyak-MFQy_large.jpg
5 Potret dan Fakta Haldy Sabri Suami Baru Irish Bella, Disebut Pengusaha hingga Raja Minyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/612/3076377/5_potret_irish_bella_perawatan_kulit_h_2_jelang_pernikahan_wajah_jadi_lebih_fresh-aKlW_large.jpg
5 Potret Irish Bella Perawatan Kulit H-2 Jelang Pernikahan, Wajah Jadi Lebih Fresh!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement