Potret Cantik Irish Bella Tampil ala Perempuan India, Tampilannya bak Boneka

IRISH Bella memang tengah menjalani proses perceraian dengan suaminya Ammar Zoni, meskipun gugatan tersebut memang ditolak oleh Ammar Zoni. Irish Bella pun nampaknya hanya bergeming saja meskipun Ammar Zoni memberikan banyak janji.

Di tengah proses perceraian tersebut, ibu dua anak itu fokus bekerja demi memenuhi kebutuhan sehari-sehari. Selain mengambil project endorse, Irish juga kerap terlibat dalam pemotretan dengan berbagai tema. Seperti yang terbaru, dia tampil cantik menjadi Indian Girl.

"Indian Girl," tulis Irish Bella seperti dikutup dari Instagram @_irishbella. Dalam foto itu, Irish tampil anggun dalam balutan kain sari warna merah. Busana satu set tersebut memiliki detail payet warna emas.

Irish memakai hijab warna krem ditambah dengan bindi berwarna merah yang senada dengan antingnya. Kemudian dia menambahkan selendang transparan warna merah yang dijadikan sebagai penutup hijab.

Paras cantiknya makin terpancar dengan polesan makeup flawless. Dia memakai lipstik glossy warna merah yang membuat wajahnya terlihat lebih fresh.