4 Potret Azizah Salsha Pakai Jersey Arhan Nonton Timnas Indonesia di Qatar

LAGA pertandingan sepak bola Grup D Piala Asia 2023, antara Indonesia versus Jepang mencuri perhatian. Pertandingan yang digelar di Doha, Qatar pada Rabu (24/1/2024) kemarin ini keluar dengan hasil 1-3 dengan kemenangan Jepang.

Keseruan pertandingan sepak bola itu makin menarik karena mendapat dukungan dari para istri dan kekasih pemain timnas Indonesia. Beberapa di antaranya datang langsung ke Qatar memberi dukungan untuk pasangannya.

Salah satunya adalah Azizah Salsha, yang memberikan dukungan langsung pada sang suami tercinta, Pratama Arhan bertanding. Penampilannya pun jadi sorotan para netizen. Penasaran seperti apa potret Azizah saat nonton Timnas Indonesia di Qatar? Berikut rangkumannya dari berbagai sumber, Kamis (25/1/2024)

BACA JUGA:

1. Foto bareng WAG: Kebersamaan Azizah bersama istri dan kekasih pamin Garuda. Terdapat Adibah Khanza yang turut hadir menyaksikan langsung di Qatar. Azizah terlihat memakai jersey timnas Garuda Indonesia bernomor punggung 12 milik Arhan yang ditandatangani langsung sang suami, dipadukan dengan slim rok dan shoulder bag hitam keluaran Chanel.

2. Ikut heboh saat Indonesia mencetak gol: Momen Azizah teriak heboh saat Indonesia mencetak gol. Dia nampak berteriak kegirangan. Wajah bahagianya tidak bisa tertutupi. Bahkan ramai berteriak di atas tribun sambil loncat-loncat.