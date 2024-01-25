Wajah Mirip Karakter di Game GTA 6, Pria Ini Tuntut Royalti Rp150 Miliar

Sosok Lawrence Sullivan atau lebih dikenal Florida Joker, menuntut Rockstar Game dan Take-Two untuk memberi royalti lantaran ada salah satu karakter di GTA 6 mirip dengannya. Tak tanggung-tanggung, ia meminta bayaran USD10 juta atau Rp150 miliar.

Sullivan bersikeras bahwa pengembang telah mencuri kemiripannya untuk trailer GTA 6 yang dirilis pada bulan Desember lalu. Dia menyebut tidak ada seorang pun yang lebih mirip dari karakter pria dengan muka penuh tatto di GTA 6 selain dirinya.

"GTA… kita harus bicara. Saya sebenarnya tidak mencoba untuk menuntut kalian semua, jadi saya akan memberi kalian waktu tambahan satu bulan," kata Sullivan dalam sebuah video, seperti dikutip dari Games Radar pada Kamis (25/1/2024).

Sullivan yang juga merupakan TikToker cukup terkenal itu mengklaim bahwa dirinya sangat berkontribusi dalam promosi game open world tersebut. Menurutnya, kontroversi yang dia lakukan telah membuat GTA 6 semakin populer.

"Kalian semua lihat apa yang saya lakukan untuk game ini. Kami membuat berita, kami membuat blog, semua orang meliput saya. Hubungi saya, biarkan saya menyuarakan karakternya. Beri saya lebih banyak alur cerita dalam game," ujarnya.