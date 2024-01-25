Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Gadis Cuaca Cantik Valerie Mills, Wajah Manis dengan Senyum Menggoda

Devi Ameilia Putri , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |06:01 WIB
5 Potret Gadis Cuaca Cantik Valerie Mills, Wajah Manis dengan Senyum Menggoda
Valerie Mills. (Foto: Instagram)
A
A
A

VALERIE Mills merupakan jurnalis meteorologi atau yang biasa disebut sebagai gadis cuaca, di FOX21 News. Mills menempuh pendidikan di Florida State University dan lulus dengan gelar Sarjana Sains dalam Meteorologi dengan minor Matematika.

Mills memiliki hasrat dalam karirnya yang telah tumbuh sejak usia muda. Dia pernah mengalami badai topan di South Florida dan kondisi cuaca lainnya. Inspirasi karirnya bermula dari masa sekolah menengah, dan kini Mills merasa puas sebagai seorang ahli meteorologi.

Memang, selain prestasinya tersebut penampilan Valerie juga tidak bisa dibilng biasa aja. Dia memang kerap tampil cantik dan seksi dalam berbagai kesempatan. Nah, berikut potretnya seperti dilansir dari akun Instagramnya.

Kaki Jenjang yang Diimpikan semua Wanita

Valerie Mills

Postingan Valerie Mills ini memperlihatkan ia berada di studio siaran untuk acara ramalan cuaca. Ia berpose sambil memegang microphonenya dan tersenyum manis ke arah kamera. Ia mengenakan jumpsuit maxi berwarna pink fuschia. Dipadukan dengan sepatu heels berwarna krem agar tidak kontras dengan jumpsuitnya.

Percaya Diri

Valerie Mills

Valerie dikenal sebagai wanita yang gemar menggunakan pakaian dengan warna yang terang dan beragam. Namun ia tidak terlihat aneh atau canggung. Hal ini dikarenakan kepercayaan dirinya yang tinggi sehingga ia cocok menggunakan pakaian warna apapun. Seperti pada postingan ini ia mengenakan dress tanpa lengan berwarna ungu dan sebuah kacamata.

Tetap Ceria ditengah Badai Salju

Valerie Mills

Pada postingan Valerie berikutnya terlihat ia sedang bermain salju di depan truk staff FOX21 NEWS. Ia terlihat mengenakan baju putih yang bagian dadanya memiliki model v neck.

Ditambah rok merah yang membuat penampilannya terlihat seperti menyambut christmas. Lalu ia mengenakan jaket bulu yang tebal berwarna ungu untuk membuat badannya tetap hangat di tengah cuaca extreme seperti itu.

