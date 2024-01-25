Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Punya Kulit Sensitif, Bolehkah Pakai Skincare Mengandung Bahan Aktif?

Devi Pattricia , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |19:30 WIB
Punya Kulit Sensitif, Bolehkah Pakai Skincare Mengandung Bahan Aktif?
Pemakaian produk skincare untuk kulit sensitif, (Foto: Freepik)
A
A
A

MEMILIKI kulit yang sensitif memang menjadi tantangan tersendiri untuk merawatnya. Orang-orang dengan kulit sensitif harus lebih berhati-hati, dan ekstra perhatian dalam memilih produk skincare yang tepat dan lembut agar tidak menimbulkan efek negatif.

Sering kali orang-orang dengan kulit sensitif ragu untuk mencoba serum atau produk skincare lainnya yang memiliki kandungan bahan aktif. Bahan aktif yang umumnya ada dalam kandungan skincare seperti AHA, BHA, vitamin C, Niacinamide, Retinol, Salicylic acid, dan masih banyak lagi.

Kandungan-kandungan di atas, bagi sebagian orang bisa berpotensi memicu reaksi kulit menjadi kemerahan dan dapat merusak keseimbangan dasar kulit. Lantas apakah ini artinya pemilik kulit sensitif harus menghindari produk skincare mengandung bahan-bahan aktif di atas?

 BACA JUGA:

Melansir dari akun TikTok @Isomerskincare, dikatakan bahwa kulit sensitif sebenarnya boleh menggunakan skincare dengan bahan yang aktif. Namun, catatan pentingnya, pemilik kulit sensitif tidak boleh menggabungkan berbagai produk dengan bahan aktif.

(Foto: Freepik) 

“Misalnya, jika ingin pakai retinol atau vitamin C dengan sejenis alfa arbutin atau niacinamide. Disarankan untuk menggunakan satu di siang hari dan satu lagi di malam hari,” jelas akun tersebut, dikutip MNC Portal Indonesia, Kamis (25/1/2024)

“Jangan gunakan multi layer secara bersamaan, terutama jika Anda memiliki kulit sensitif,” sambungnya.

