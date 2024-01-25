Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Lansia Kerap Alami Bengkak pada Kaki? Ini Penyebabnya

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |21:30 WIB
Lansia Kerap Alami Bengkak pada Kaki? Ini Penyebabnya
Penyebab kaki lansia sering bengkak. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SEIRING berjalannya waktu, usia lanjut atau lansia kerap mengalami beberapa masalah kesehatan. Tak heran kondisi tersebut kerap membuat masyarakat menjadi bingung. Salah satu sebut saja masalah kaki bengkak.

Tidak sedikit masyarakat yang berusia lanjut seringkali mengeluhkan permasalahan kaki bengkak tanpa sebab. Menurut Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Profesor Zubairi Djoerban, kondisi seperti ini memang sering terjadi dengan penyebab yang bermacam-macam.

“Pertama, pada fungsi ginjal di usia lanjut sudah mulai mengalami penurunan secara perlahan. Nah pada saat itulah fungsi ginjal mulai terganggu,” kata Profesor Zubairi, dikutip dalam akun X miliknya @ProfesorZubairi, Kamis (25/1/2024).

Menurutnya, terganggunya fungsi ginjal maka sebagian cairan dalam tubuh juga akan tergenang pada bagian kaki. Sehingga menimbulkan adanya edema atau pembengkakan, hal ini dikarenakan pada usia lanjut fungsi ginjal sudah menurun.

Kaki Bengkak

Lantas bagaimana cara mengatasinya?

Profesor Zubairi menyarankan agar tiap masyarakat terutama yang berusia lanjut mulai mengatur garam. Akan tetapi, ada baiknya agar terlebih dahulu memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan karena dikhawatirkan penderita tersebut memiliki kadar natrium yang rendah.

“Kalau kadarnya rendah, maka tidak boleh pantang garam. Biasanya pada usia lanjut, kadar garam pada tubuh bisa rendah. Berbeda jika kondisi kadar garamnya normal, maka untuk menghindari edema harus kurangi garam,” ucap Profesor Zubairi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement