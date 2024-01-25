Laporan Otopsi Kecelakaan Paul Walker Fast and Furious Beredar di Dunia Maya, Faktanya Mengerikan

LAPORAN otopsi kecelakaan yang dialami aktor Paul Walker tiba-tiba beredar di dunia maya. Formulir laporan otopsi tersebut, salah satunya terunggah di akun X @creepyOrg, Kamis (25/1/2024) ini.

Diketahui Paul Walker tewas dalam kecelakaan tunggal yang terjadi pada 30 November 2013 di Santa Clarita, Amerika Serikat. Saat itu mobil Porsche 911 GT yang dia tumpangi kehilangan kendali dan menabrak tiang listrik.

Mobil sport buatan Jerman itu akhirnya ludes terbakar. Sayangnya Paul Walker dan temannya yang mengemudikan mobil tersebut sudah tewas lebih dulu karena dampak tabrakan.

Seperti peristiwa kriminal dan kecelakaan, pihak kepolisian kemudian melakukan otopsi terhadap Paul Walker dan temannya. Hasil otopsi itu kemudian beredar di dunia maya. Terutama milik Paul Walker.

"Baru saja melihat hasil otopsi Paul Walker," tulis akun X @creepyOrg sambil menambah gambar tengkorak yang mengisyaratkan kengerian.

Dalam cuitan yang sama, dalam lini masa akun X itu juga diperlihatkan lembaran hasil otopsi. Ternyata dalam lembaran itu seluruh bagian tubuh dari Paul Walker sama sekali tidak bisa diperiksa.

Semua bagian tubuh tertulis informasi "NA" atau Not Available yang artinya tidak tersedia. Beberapa netizen menduga seluruh bagian tubuh Paul Walker hangus terbakar hingga benar-benar parah. Alhasil bagian tubuh pemeran Brian O'Conner di film Fast and Furious itu sulit untuk diteliti.

"Beberapa saksi mata berupaya memadamkan api yang membakar mobil. Hanya saja apinya tidak bisa dipadamkan," tulis akun X @rahulsaini.