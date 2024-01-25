Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Ternyata Ini Dokter Spesialis Paling Sedikit di Indonesia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |16:22 WIB
Ternyata Ini Dokter Spesialis Paling Sedikit di Indonesia
Ilustrasi dokter spesialis (Foto:Freepik)




TERNYATA ini dokter spesialis paling sedikit di Indonesia. Hal ini dikarenakan jumlah yang tersedia di lapangan saat masih ini belum cukup untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat.

Melansir laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pada tahun 2023, Indonesia baru memiliki total 46.200 dokter spesialis. Jumlah ini menandakan Indonesia kekurangan hingga 31.481 dokter spesialis baru.

Ternyata ini dokter spesialis paling sedikit di Indonesia yakni spesialis patologi klinik menjadi yang jumlahnya paling sedikit per tanggal 27 Juni 2023. Jumlahnya hanya sekitar 1.964 orang saja.

dokter

Dokter spesialis patologi klinik sangat berbeda dengan dokter spesialis lainnya. Dokter ini tidak menangani penyakit pada pasien secara langsung. Akan tetapi, spesialis patologi klinik akan membantu melakukan diagnosis melalui pemeriksaan laboratorium yang sangat kompleks.

Ada banyak tindakan medis yang harus bisa dilakukan oleh seorang dokter spesialis patologi klinik. Dokter ini harus bisa melakukan pengujian berbagai sampel seperti darah, urine, ataupun cairan tubuh.

Dokter spesialis ini juga harus bisa mengelola bank darah di rumah sakit, melakukan diagnosis penyakit, melakukan uji sitopatologi hingga melakukan pengujian DNA dan RNA untuk mendeteksi kelainan dalam tubuh pasien.

Halaman:
1 2
      
