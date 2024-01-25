Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Manfaat Perawatan Mesoterapi, Kurangi Lemak hingga Hidrasi Kulit

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |10:37 WIB
5 Manfaat Perawatan Mesoterapi, Kurangi Lemak hingga Hidrasi Kulit
Manfaat perawatan wajah mesoterapi. (Foto: Pinkvilla)
A
A
A

MESOTERAPI bukanlah perawatan wajah baru. Namun, belakangan ini perawatan mesoterapi menjadi populer. Banyak perempuan yang menjajal perawatan ini. Tidak sedikit dari mereka yang terlihat puas dengan perawatan mesoterapi dan memamerkan hasilnya melalui sosial media.

Mengutip dari Pinkvilla, dikembangkan oleh dokter Prancis Dr. Michel Pistor pada 1950-an, mesoterapi awalnya digunakan untuk mengobati gangguan vaskular dan limfatik. Seiring waktu, aplikasinya diperluas untuk mencakup tujuan kosmetik seperti peremajaan kulit, pengurangan selulit, pembentukan tubuh, pigmentasi pencerah, dan pengurangan lemak lokal.

Perawatan ini menggunakan asam amino dan enzim. Kedua bahan tersebut biasanya melibatkan penggunaan mikro-jarum atau perangkat mesoterapi khusus untuk disuntikan ke area yang ditargetkan. Dalam pengobatan tradisional, itu dilakukan dengan menggunakan jarum pengukur halus untuk mengirimkan sejumlah kecil obat atau larutan ke kulit. Nantinya kulit akan terlihat bentol-bentol dalam beberapa hari ke depan setelah perawatan.

Lalu, apa yang akan dirasakan oleh kulit? Mengutip dari Pinkvilla, Kamis (18/1/2024). Berikut ini lima manfaat perawatan wajah mesoterapi.

Perawatan mesoterapi

1. Meningkatkan kesehatan kulit

Mesoterapi dapat membantu meremajakan kulit dengan meningkatkan produksi kolagen, meningkatkan elastisitas kulit, dan mengurangi munculnya garis-garis halus dan kerutan. Itu juga membantu hidrasi kulit dengan meningkatkan kadar air kulit. Ini membuatnya terlihat bercahaya, lembut, dan lembab. Suntikan memberikan nutrisi penting dan antioksidan langsung ke kulit, memberikan kulit yang awet muda.

2. Pengurangan lemak

Mesoterapi wajah dapat digunakan untuk menargetkan area lokal dari wajah yang kelebihan lemak, seperti dagu ganda. Hal tersebut terjadi lantaran obat-obatan, vitamin, dan mineral yang digunakan dalam suntikan membantu meningkatkan aliran darah, mengurangi retensi cairan, dan memecah sel-sel lemak yang mengarah pada pengurangan penampilan selulit.

3. Minimalisasi pori-pori

Mesoterapi dapat membantu meminimalkan munculnya pori-pori yang membesar, memberikan kulit tekstur yang lebih halus dan lebih mulus. Hal tersebut karena zat yang disuntikkan dapat merangsang produksi kolagen yang dapat membantu mengencangkan kulit dan mengurangi ukuran pori.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
