Profil 2 Dokter Timnas Indonesia di Piala Asia 2023

PROFIL 2 dokter Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 akan diulas pada artikel ini. Adapun Timnas Indonesia tengah berjuang di ajang Piala Asia 2023. Bergabung di Grup D bersama tim kuat seperti Jepang, Irak, dan Vietnam, skuad garuda dituntut harus memiliki kondisi kesehatan dan fisik yang mumpuni untuk bisa mengimbangi permainan lawan selama 90 menit permainan.

Hal itu jelas perlu adanya peran dokter dan juga ahli fisik yang bisa menggenjot kondisi para pemain. Shin Tae-yong selaku pelatih kepala Timnas Indonesia sendiri membawa dua orang senegaranya untuk membantu mengurusi kondisi kesehatan para pemain.

Dilansir dari laman transfermarkt, berikut adalah profil 2 dokter Timnas Indonesia di Piala Asia 2023:

1.Choi Ju-young

Choi Ju-young adalah orang yang dipercaya oleh Shin Tae-yong untuk menduduki posisi dokter Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Ia merupakan dokter asal Korea Selatan yang lahir pada 02 Mei 1952.

Choi Ju-young berpengalaman menjadi dokter di Timnas Korea Selatan selama 18 tahun, yakni pada 1994 hingga 2012. Pada masa itu, ia turut membantu menggenjot kondisi pemain Korea hingga tampil luar biasa di Piala Dunia 2002.

Selain Korea Selatan, Choi Ju-young juga pernah menjadi dokter Timnas Vietnam pada era Park Hang-seo. Tercatat, pria berusia 71 tahun itu menangani kesehatan pemain Vietnam pada 25 April 2019 hingga 31 Desember 2021.