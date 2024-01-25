Konsumsi Emping Picu Asam Urat dan Obesitas? Ini Faktanya

EMPING merupakan salah satu cemilan berbahan dasar biji melinjo. Emping biasanya digunakan sebagai pelengkap berbagai makanan karena rasanya yang khas yakni gurih-gurih pahit.

Meski rasanya lezat, mengonsumsi emping dalam jumlah banyak ternyata memiliki dampak buruk bagi kesehatan. Konon emping bisa meningkatkan asam urat. Lantas benarkah hal itu?

Menurut Apoteker sekaligus Healthy Educator, Rinaldi Nur Ibrahim, emping sama seperti kedelai. Ternyata melinjo juga memiliki senyawa purin yang tinggi yaitu bekisar antara 50 hingga 150 mg per 100mg sajian.

“Mengonsumsi emping melinjo dalam jumlah yang cukup banyak terbukti dapat meningkatkan kadar asam urat dalam darah,” kata Rinaldi, dikutip dalam akun TikToknya @rinaldinurofficial, Kamis (25/1/2024).