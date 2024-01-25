Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

4 Minuman yang Efektif Turunkan Kolesterol, Mudah Dibuat di Rumah

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |01:55 WIB
4 Minuman yang Efektif Turunkan Kolesterol, Mudah Dibuat di Rumah
Minuman penurun kolesterol. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KOLESTEROL menjadi salah satu penyakit yang banyak dialami masyarakat dunia. Kolesterol sendiri terbagi menjadi dua, yaitu baik yang disebut HDL dan kolesterol jahat dinamakan LDL dan gliserida.

Peningkatan kadar LDL dapat menyebabkan penumpukan lemak di dalam arteri, sehingga menyebabkan penyumbatan aliran darah ke jantung. Menjaga kolesterol pada tingkat yang sehat akan memastikan Anda panjang umur dan sehat.

Dilansir dari laman Times of India, Kamis (25/1/2024), berikut daftar minuman yang bisa menekan kadar kolesterol.

1. Jus Jeruk

Penelitian dalam jurnal Lipid In Health and Disease menemukan bahwa mengonsumsi jus jeruk dalam jangka panjang dapat menurunkan kolesterol total dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Jus jeruk juga dapat meningkatkan kolesterol HDL atau kolesterol baik.

Selain itu apabila Anda ingin mencukupkan kebutuhan serat pangan harian dengan mudah, maka jeruk adalah pilihan sempurna. Bahkan, satu buah jeruk berukuran besar akan memberikan kita 18 persen dari angka kecukupan gizi harian serat. Serat dalam buah jeruk juga beragam, termasuk pektin, selulosa, hemiselulosa, dan lignin.

kolesterol

2. Smoothie Berry

Buah berry adalah sumber yang kaya akan antioksidan dan dapat membantu menjaga kadar kolesterol tetap terkendali. Banyak buah beri seperti stroberi, raspberry, blueberry, dan blackberry sarat dengan antioksidan dan serat.

Segenggam buah beri dengan susu rendah lemak sebagai shake setiap hari dapat menurunkan kadar kolesterol secara signifikan.

3. Jus Tomat

Tomat memiliki jumlah likopen yang baik, dan merupakan antioksidan bisa membantu melindungi kerusakan sel. Hal yang menarik dari tomat adalah pengolahannya dapat membantu meningkatkan kandungan likopen di dalamnya.

Hal tersebut juga mengandung niasin dan serat penurun kolesterol. Sebuah penelitian menunjukkan 280ml per hari selama dua bulan secara signifikan, dapa meningkatkan kadar kolesterol pada tubuh Anda.

Halaman:
1 2
      
