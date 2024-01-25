Israel Hancurkan Rumah Sakit di Khan Younis, Tak Ada Lagi Tempat Aman bagi Warga Gaza

PELURU Israel berhasil menghantam Khan Younis dan membelah rumah sakit di Gaza Selatan menjadi dua. Dilansir dari laman Al Jazeera, Kamis (25/1/2024) tank Israel telah menutup Rumah Sakit Al Amal dan Rumah Sakit Al Khair sejak awal pekan lalu.

Israel telah menguasai Khan Younis sejak minggu lalu. Israel telah melakukan serangan yang membunuh 25.295 orang Palestina. Salah satu warga mengatakan kepada AFP bahwa ini adalah bagian dari pemboman paling intens yang pernah mereka saksikan sejak perang dimulai.

BACA JUGA: Kementerian Kesehatan Gaza Sebut Lebih dari 25 Ribu Orang Tewas Akibat Serangan Israel

Pertempuran yang terjadi di sekitar rumah sakit telah membuat perawatan medis menjadi semakin lebih sulit dan menghentikan sebagian besar layanan ambulans. Kini kabarnya drone serangan telah menargetkan rumah sakit dan Universitas Al Aqsa, serta bagian-bagian terbesar di sana.

Hal itu karena daerah tersebut dijadikan sebagai tempat perlindungan. Maka pengeboman dilakukan dari sisi udara, darat, dan laut. Sehingga sudah tidak ada lagi tempat melarikan diri yang aman bagi para warga Palestina. Bahkan, zona aman yang sebelumnya ditetapkan sebagai tempat perlindungan sudah tidak lagi aman.

Sebab pasukan Israel telah menyerang bangunan tempat tinggal dan pengeboman sudah dilakukan selama lebih dari sebulan. Saat ini tempat-tempat itu hanya dikenal dengan kehancuran dan penderitaan bagi warga Palestina, akibat serangan brutal pasukan Israel ke dalam kota.

(Leonardus Selwyn)