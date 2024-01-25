Menikmati Keindahan Pantai Kukup, Tanah Lotnya Jogja yang Selalu Istimewa

PANTAI Kukup merupakan salah satu tempat wisata yang wajib dikunjungi saat berkunjung ke Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pantai berpasir dengan panorama perbukitan karang menyajikan pemandangan eksotis.

Pantai Kukup dijuluki sebagai Tanah Lotnya Yogyakarta karena view-nya dianggap mirip dengan Tanah Lot di Bali.

Pantai ini terletak di Desa Kemadang, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul atau berjarak sekitar 62 kilometer dari pusat Kota Yogyakarta.

Bagi Anda yang tertarik berkunjung ke Pantai Kukup bisa menggunakan kendaraan pribadi atau bus sewaan dengan waktu tempuh kurang lebih 1,5 hingga 2 jam dari pusat kota.

(Foto: Instagram/@ayud_tea)

Untuk bisa sampai ke Pantai Kulup, ada beberapa alternatif jalur yang dapat Anda pilih. Yang pertama, Anda bisa mengarahkan kendaraan ke Kota Wonosari.

Kemudian menemukan dua arah yang mengarah ke Pantai Baron dan Pantai Ngobaran, Anda memilih jalan menuju Pantai Baron.

Setelah itu Anda akan menemukan pertigaan dan belok kiri menuju Pantai Kukup. Lurus terus hingga menemukan plang menuju lokasi pantai.

Jika menggunakan transportasi umum, Anda bisa naik bus jurusan Yogyakarta – Wonosari dari Terminal Giwangan.