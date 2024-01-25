Berjuluk Atlantis Indonesia, Inilah Suku Penguasa Kota Gaib Saranjana

NAMA Saranjana sempat viral beberapa waktu lalu lantaran maraknya kesaksian orang-orang yang mengaku pernah melihat penampakan bahkan bertemu dengan penghuni kota gaib tak kasat mata itu.

Saranjana tidak hanya terkenal di Nusantara, namanya bahkan sudah tidak asing bagi warga Malaysia dan Brunei yang memang bertetangga dekat dengan Pulau Kalimantan.

Kota Saranjana digambarkan sebagai kota gaib berperadaban maju yang dihuni oleh orang bunian atau bangsa limun yang terkadang bisa menampakkan diri namun lebih sering menyembunyikan dirinya dari keramaian. Peradabannya yang maju membuat Kota Saranjana dijuluki 'Atlantis-nya Indonesia'.

Mengutip channel YouTube Putera Borneo, penduduk Saranjana sekilas seperti manusia biasa namun ada beberapa ciri fisik yang mencolok yakni mereka tidak memiliki lekukan di antara bibir dan hidung (philtrum), ujung telinga lancip, dan tidak memiliki tumit di kakinya (telapak kaki rata).

Ilustrasi Kota Gaib (Foto: Pixabay)

Konon, pada masa penjajahan dahulu, gerbang Kota Saranjana sempat terbuka lebar. Hal tersebut membuat penduduk pribumi, khususnya masyarakat Kalimantan Selatan sibuk mencari tempat persembunyian yang aman dari ancaman penjajah.

Namun, tanpa disadari, mereka telah memasuki alam gaib Kota Saranjana. Akhirnya kebanyakan warga Kalimantan Selatan bersemayam di sana serta memiliki keturunan hingga sekarang ini.

Selain itu, adapula masyarakat lokal yang masuk ke kota itu karena diajak oleh warga setempat, serta dibawa keluar masuk Saranjana.

Wajar saja jika kini Saranjana banyak dihuni oleh masyarakat dengan berbagai macam suku di Nusantara, seperti Dayak Samihim, Banjar, Bugis, Mandar, Jawa hingga Madura.

Warga asli Saranjana dan pendatang hidup damai berdampingan tanpa adanya gesekan satu sama lain, dengan dipimpin seorang raja yang berasal dari Suku Banjar.