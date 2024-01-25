10 Kota Terbaik Dunia 2024 Versi Time Out, Ada dari Indonesia?

New York jadi kota terbaik dunia 2024 versi Time Out (Foto: Instagram/@mingomatic)

TIME OUT, majalah traveling yang berbasis di Inggris mengeluarkan daftar kota terbaik dunia 2024. New York meraih posisi teratas yang didambakan berkat pemandangan, makanan, budaya, dan keindahan yang ditawarkan.

New York sejauh ini merupakan kota paling ingin ditinggali oleh sebagian besar kaum urban dari kota-kota lain.

Pemeringkatan ini dihasilkan oleh survei global terhadap ribuan penduduk kota yang ditanyai tentang kualitas dan keterjangkauan makanan, budaya, dan kehidupan malam di kota mereka.

Data ini digabungkan dengan pendapat lebih dari 100 staf penulis dan editor Time Out yang sering bepergian ke kota-kota di seluruh dunia untuk menentukan kota yang paling menarik saat ini.

Berikut ulasan mengenai 10 kota terbaik 2024 versi majalah Time Out, seperti dilansir dari Daily Mail.

1. New York, Amerika Serikat

“New York menduduki puncak daftar kota terbaik dunia tahun ini karena kualitas hidup penduduk setempat dan daya tarik global bagi pengunjung,” tulis Time Out.

Kota ini menduduki peringkat tertinggi berdasarkan jumlah penduduknya, mulai dari makanan dan minuman, kehidupan malam, budaya dan keindahan. Kota ini juga merupakan tempat yang akan dipilih oleh penduduk kota dari seluruh dunia jika mereka dapat pindah ke kota lain.

2. Cape Town, Afrika Selatan

Cape Town meraih medali perak sebagian berkat keindahannya. “Dari ketinggian Table Mountain hingga pantai-pantai menakjubkan di garis pantai, tidak sulit untuk memahami mengapa setiap responden survei mengatakan Cape Town itu indah,” tulisnya lagi.

Time Out melanjutkan keelokan budaya kota ini menduduki peringkat tertinggi di dunia karena kualitasnya, disertai banyaknya studio, galeri, dan acara publik.

3. Berlin, Jerman

Sudah menjadi rahasia umum bahwa warga Berlin suka berpesta. Kehidupan malam di Berlin mendapat rating persetujuan yang mengesankan sebesar 82 persen.

Mereka yang mencari aktivitas di siang hari atau di luar ruangan dapat bersepeda. Menuju ke ruang hijau kota, seperti Tempelhof Field—bandara bekas yang diubah menjadi taman besar.

4. London, Inggris

Dari hasil survei mengungkapkan bahwa responden mengakui London memiliki reputasi sebagai kota yang sengsara dan hujan. Namun, tinggal di kota ini membuat mereka bahagia.

Hal ini pasti disebabkan banyak hal menarik yang dapat dilakukan. Dari yang tradisional hingga yang modern. Banyak museum dan galeri yang gratis, taman yang sangat luas, dan pub-pubnya melegenda.

5. Madrid, Spanyol

Madrid adalah kota yang ramah dan hidup yang menonjol karena keasliannya. Pemandangan, makanan, dan minuman yang luar biasa, serta budaya yang dinamis.

Time Out menambahkan pada tahun lalu, Salmon Guru dinobatkan sebagai salah satu bar koktail terbaik di dunia. David Muñoz sekali lagi terpilih sebagai koki terbaik dan Royal Collections Gallery menjadi salah satu museum terpenting di Eropa.