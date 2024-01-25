Pentingnya Pertolongan Pertama, Wanita Ini Berhasil Selamat Usai Digigit Ular Paling Mematikan di Dunia

Ular coklat timur paling mematikan di dunia (Foto: Australian Museum/Stephen Mahony)

SEORANG wanita asal Queensland, Australia sangat beruntung berhasil lolos dari maut usai digigit ular paling mematikan di dunia saat terlelap tidur.

Kasey Leadbetter pergi tidur setelah bekerja di peternakan sapi pedesaan dekat Glenmorgan, sebelah barat Toowoomba. Ia tertidur tanpa mengetahui seekor ular coklat timur (eastern brown) telah 'menyelinap' di bawah selimutnya.

Dia berguling pada dini hari sebelum merasakan sakit yang membakar di tangannya akibat gigitan ular yang sangat kuat.

"Saya ingat langsung melompat dari tempat tidur karena hal itu membuat saya sangat ketakutan,” kata Leadbetter kepada 9News.

“Tanganku terasa seperti terbakar dan aku bisa merasakannya mulai menjalar ke lenganku,” tambahnya.

Awalnya, perempuan berusia 21 tahun itu tidak menyadari bahwa itu adalah gigitan ular, sesuatu yang membantunya untuk tidak mengalami syok.

(Foto: Australian Museum/Stephen Mahony)

"Saya sangat beruntung dan hal itu bisa saja terjadi, sungguh menyentuh dan bertahan untuk sementara waktu di sana,” katanya.

Ular cokelat timur adalah ular paling berbisa kedua di dunia, menyebabkan lebih banyak kematian dibandingkan spesies lainnya di negeri kanguru.

“Sebagai spesies yang waspada dan gugup, mereka sering bereaksi secara defensif jika terkejut atau terpojok, menampilkan penampilan yang galak dan menyerang tanpa ragu-ragu,” kata para peneliti di Museum Australia tentang ular tersebut.

“Racunnya mengandung neurotoksin presinaptik, prokoagulan, kardiotoksin, dan nefrotoksin yang kuat. Serangan racun yang berhasil dapat menyebabkan kelumpuhan progresif dan pendarahan yang tidak terkendali,” tambahnya melansir News.com.au.