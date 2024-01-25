Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

7 Fakta Pariwisata Indonesia di Mata Dunia, Wisata Alam dan Kuliner Jadi Magnet Utama

Narissa Nurulita Pamuji , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |16:05 WIB
7 Fakta Pariwisata Indonesia di Mata Dunia, Wisata Alam dan Kuliner Jadi Magnet Utama
Bali, jadi salah satu destinasi favorit wisatawan mancanegara (Foto: Instagram/@thebalinesepeople)
INDONESIA merupakan negara dengan potensi pariwisata yang luar biasa. Negeri zamrud khatulistiwa ini sudah tersohor dengan berbagai objek wisata memukau yang tersebar hampir di setiap wilayahnya dari Sabang sampai Merauke.

Keindahan alam, kekayaan budaya, dan kuliner yang lezat menjadi daya tarik utama. 

Mulai dari pantai-pantai eksotis hingga gunung-gunung megah, Indonesia menampilkan keberagaman destinasi wisata yang memukau, memikat hati wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

Fakta ini mencerminkan bahwa Indonesia semakin menjadi destinasi favorit di mata dunia.

Berikut tujuh fakta mengagumkan pariwisata Indonesia yang diakui dunia, seperti dikutip dari Authentic Indonesia.

1. Wisata instagramable

Suka berkunjung ke tempat yang instagramable? Indonesia berada di peringkat keempat sebagai destinasi paling instagramable menurut Big Seven Travel.

Tujuh lokasi rekomendasi termasuk Hanging Gardens Infinity Pool, Tanah Lot, Candi Borobudur, Pura Uluwatu, Kepulauan Gili, Gunung Bromo, dan Candi Prambanan.

Infografis Destinasi Wisata Super Prioritas

2. Pantai terbaik dunia

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak pantai. Empat pantai Indonesia termasuk dalam 100 pantai terbaik dunia versi FlightNetwork (2018). Pantai Pianemo, Raja Ampat, berada di peringkat 46. Pantai Pink di Perairan Komodo di peringkat 65, Pantai Kelingking (Bali) di peringkat 70, dan Pantai Nyang Nyang (Bali) di peringkat 74.

3. Kuliner yang mendunia

Masakan Indonesia dikenal secara global. Di antara kulinernya yang paling populer sebagai makanan terlezat di dunia yakni rendang, nasi goreng dan sate.

4. Negara paling santai

Indonesia disebut negara paling santai menurut Lastminute (2022), perusahaan perjalanan Eropa. Evaluasi faktor seperti wilayah, hak pribadi, suhu, hari libur, dan fasilitas kesehatan menyimpulkan bahwa Indonesia paling santai.

Halaman: 1 2
1 2
      
