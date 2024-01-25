Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Jangan Pernah Ucapkan Kata Ini saat Berlayar di Kapal Pesiar

Talitha Reina Alfira , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |14:02 WIB
Jangan Pernah Ucapkan Kata Ini saat Berlayar di Kapal Pesiar
Kapal pesiar mewah (Foto: Instagram/@royalcaribbean)
A
A
A

SEORANG TikToker, Marc Sebastian belum lama ini berbagi pengalamannya selama sembilan bulan di Ultimate World Cruise milik Royal Caribbean.

Melalui platform TikTok, Marc mengungkap hal-hal menarik yang dipelajarinya selama berlayar 18 malam di kapal pesiar.

Mengutip New York Post, dalam pengalaman Marc, ia menyoroti pelajaran utama bahwa sebaiknya menghindari pengucapan kata 'Titanic' ketika berada di kapal pesiar. Dalam video TikTok yang mendapat perhatian dengan 4 juta penonton.

Infografis Traveling Hemat

"Lebih baik tidak membahas Titanic," kata Marc.

Ia pernah berbicara kepada semua orang yang sedang makan siang di ruangan itu bahwa kapalnya hanya lebih panjang 100 kaki dari Titanic.

"Ketika saya memberi tahu hal itu, peralatan jatuh, para pelayan kaget, dan suasana menjadi hening," ujar Marc.

Sebastian mengakui bahwa temannya di kapal, Nadine, terpaksa berbisik dan memintanya untuk menghindari membahas Titanic, karena tragedi mengerikan itu bisa membuat orang-orang mengingatnya sehingga timbul kecemasan dan trauma.

Halaman:
1 2
      
