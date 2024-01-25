5 Cara Liburan Hemat Supaya Tabungan Tetap Aman

BAGI Anda yang ingin mendapatkan pengalaman work-life balance, menyisihkan waktu untuk liburan jadi penting untuk direncanakan. Karena menghabiskan waktu untuk sedikit bersantai justru akan menambah semangat bekerja di waktu berikutnya!

Anda juga tidak perlu khawatir dengan jumlah biaya yang akan dikeluarkan karena Anda bisa menyiasatinya supaya liburan jadi lebih hemat. Berikut beberapa tips-nya

Siapkan Dana Liburan

Ada baiknya persiapkan dana liburan jauh-jauh hari sebelum waktu keberangkatanmu. Usahakan tidak mengeluarkan uang lebih dari anggaran yang telah Anda siapkan sejak awal, sehingga tidak mengganggu anggaran lainnya.

Karena berangkat liburan secara mendadak tanpa menyisihkan dana lainnya hanya akan membuat Anda boros dan lebih sulit mengatur anggaran bulanan berikutnya.

Pesan Tiket dan Akomodasi Lebih Awal

Sebisa mungkin hindari pemesanan tiket dalam waktu dekat karena harga yang ditawarkan akan jauh lebih mahal.

Pastikan juga penginapan yang Anda pilih lokasinya strategis dari tempat wisata sekitar supaya waktu tempuh tidak terlalu jauh sehingga Anda bisa lebih menghemat dana transportasi.

Masak Makanan Sendiri

Saat memilih akomodasi liburan, pilihlah tempat yang menyediakan dapur kecil atau Anda bisa menyewa apartemen studio supaya tetap bisa masak makanan sendiri.

Cara ini bisa menghemat pengeluaran karena membeli bahan makanan untuk diolah biayanya jauh lebih murah dibandingkan membeli makanan cepat saji.

Manfaatkan Free Wi-Fi

Jaringan Wi-Fi gratis akan membantu menghemat biaya pengeluaran Anda. Jika Anda berencana liburan ke luar negeri, cari tahu informasi mengenai provider/sewa portable Wi-Fi yang berkualitas namun harganya tetap terjangkau.