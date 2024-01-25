Ternyata Ini yang Dilakukan Pramugari Sebelum Mengawali Penerbangan

SEORANG mantan pramugari mengungkap beberapa rahasia pada penerbangan first class atau kelas utama, termasuk alasan di balik para staf mengadakan rapat tentang penumpang sebelum mereka naik ke pesawat.

Melansir dari Daily Star, seorang wanita bernama Kat Kamalani, yang meninggalkan industri ini selama pandemi lalu, secara rutin membagikan sekilas di balik layar pekerjaannya di akun media sosial TikTok-nya @katkamalani.

Meski tidak mengherankan jika kita mendengar bahwa awak kabin harus bekerja ekstra untuk penumpang first class, ternyata ada tingkat detail yang mengesankan untuk membuatnya menjadi pengalaman eksklusif.

Pada kenyataannya, mereka mengadakan rapat tentang penumpang bahkan sebelum mereka naik ke pesawat.

Dia mengklaim; "Sebelum setiap penerbangan, kami melakukan briefing dan dalam briefing tersebut kami diberi selembar kertas yang berisi nama-nama pejabat pemerintah, selebriti, 'million millers', atau berlian. Kami juga diberi informasi tentang alergi atau disabilitas," katanya.

Julukan 'Million Milers' dan 'Diamonds' adalah penumpang berstatus khusus yang telah mencapai jumlah mil udara tertinggi dengan Delta Airlines. Suatu kehormatan khusus untuk diakui dengan status tersebut.

"Jika penerbangannya lebih lama, akan ada makanan yang disiapkan dan disajikan dalam penerbangan untuk kita. Sebagai catatan tambahan, jika Anda memiliki pantangan makanan atau alergi, pastikan Anda memberitahukan sebelumnya karena kami tidak memiliki dapur yang lengkap," tuturnya.