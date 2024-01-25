7 Tempat Ngopi Asyik di Jakarta Selatan, Kekinian dan Cozy Banget!

TERDAPAT sejumlah coffee shop menarik di Jakarta Selatan yang menghadirkan kesempurnaan bagi para pencinta kopi.

Dengan atmosfer yang mengundang dan desain interior yang menawan, Top Coffee Shop menjadi destinasi unggulan untuk mereka yang menghargai keindahan dan kualitas dalam setiap tegukan kopi.

Ada beragam varian kopi yang disajikan dengan penuh keahlian, mulai dari single origin hingga campuran kreatif, setiap cangkir kopi di sini menggambarkan keunggulan cita rasa.

Ditemani layanan yang ramah dan fasilitas yang nyaman, tempat-tempat ini juga menghadirkan suasana nyaman dan membuat betah pengunjung.

Berikut Okezone rangkumkan lima tempat ngopi asyik di Jakarta Selatan yang bisa Anda kunjungi.

1. Kina Senopati

Kina Senopati, yang beralamat di Jalan Birah II No. 82, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, menawarkan pengalaman kuliner dengan desain interior yang memikat. Restoran ini mengusung dekorasi warna alami dan elemen kayu, menciptakan nuansa yang mengingatkan pada kedai kopi di Tebet.

Kina Senopati (Foto: dok. Fahry Adam)

Dengan tempat duduk terbuka yang menyenangkan, Kina Senopati menawarkan makanan fusion lezat, termasuk menu spesial seperti Coffee-rub Burger dengan saus espresso buatan sendiri, serta Saikoro Wagyu Don yang memikat dengan daging sapi saikoro juicy dan bayam lembut. Restoran ini buka mulai jam 08.00 hingga 21.00 WIB.

2. Titik Temu SCBD

Titik Temu SCBD, yang berlokasi di Jalan Jendeal Sudirman Kav 52-53, Senayan, Jakarta Selatan, menawarkan pengalaman bersantap dengan desain bangunan modern yang menarik. Kafe ini dikelilingi oleh vegetasi, menciptakan suasana yang sejuk dan asri.

Fasilitas yang disediakan meliputi area parkir, toilet, stop kontak, akses Wi-Fi, ruang ber-AC, serta area indoor dan outdoor. Titik Temu SCBD buka setiap hari mulai jam 07.00 hingga 22.00 WIB.

Little League (Foto: Little League Jakarta)

3. Little League

Little League Coffee Bar Melawai, berlokasi di Jalan Prof. Joko Sutono SH No. 21 14, Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, menyajikan kopi, croissant, dan pasta. Pengunjung sering memesan menu seperti iced mocha dan berf roll caesar.

Fasilitas yang tersedia meliputi WiFi dan Smoking Area. Rata-rata, pengunjung menghabiskan sekitar Rp50.000 – Rp100.000 per orang saat makan di sini. Little League buka dari jam 08.00 hingga 22.00 WIB.

4. Simetri Pangpol

Simetri Pangpol, yang berada di Jalan Wijaya VI , Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, menawarkan dua area yang unik. Area outdoor luas dan dikelilingi tumbuhan hijau, sedangkan area indoor didesain kekinian dengan penempatan furniture yang tepat.

Tempat ini menyajikan beragam minuman kopi dan non-kopi, serta hidangan main course. Simetri Pangpol buka setiap hari mulai jam 08.00 hingga 22.00 WIB.