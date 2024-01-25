Perbedaan Sate Madura dengan Ponorogo yang Jarang Diketahui

TERDAPAT perbedaan sate Madura dengan sate Ponorogo jarang diketahui oleh masyarakat. Padahal, kedua makanan lezat asal Jawa Timur ini memiliki beberapa perbedaan yang sangat mencolok.

Keduanya merupakan makanan khas dari Jawa Timur yang sangat lezat. Saat disandingkan bersamaan, sekilas keduanya akan sangat mirip. Namun jika ditelaah lebih jauh, selain kota asalnya yang berbeda keduanya memiliki beberapa perbedaan lain yang mencolok.

Berikut adalah 3 perbedaan sate Madura dan sate Ponorogo yang jarang diketahui.

1. Bentuk potongan daging

Perbedaan pertama antara sate Madura dan sate Ponorogo terletak pada bentuk potongan dagingnya. Potongan daging sate Madura sama seperti potongan sate pada umumnya, yakni dipotong kecil-kecil berbentuk persegi.

Berbeda dengan hal itu, potongan daging sate Ponorogo adalah melintang. Hal ini membuat sate khas kota Reog ini hanya terdiri dari satu potongan daging ayam yang pipih dan memanjang.