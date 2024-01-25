7 Makanan yang Ampuh Tingkatkan Stamina, Cocok untuk Atlet Timnas

STAMINA sangat dibutuhkan oleh seluruh atlet, termasuk pemain sepak bola. Dengan memiliki stamina yang baik, seorang atlet akan memiliki performa yang baik untuk menghadapi lawan.

Namun, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengatakan, saat ini Timnas Indonesia termasuk timnas terlemah di Piala Asia 2023.

"Saya melatih salah satu tim terlemah di Piala Asia 2023, jadi ini juga menjadi pengalaman tersendiri bagi saya. Indonesia sekarang ranking 146, tapi jika melihat realitas permainan, sebenarnya itu tidak sesuai dengan ranking FIFA kami sekarang," kata Shin Tae-yong.

Hal yang sama juga dilontarkan oleh Asisten Shin Tae-yong yang bertugas sebagai pelatih fisik, Shin Sang-gyu. Ia mengatakan stamina pemain Timnas Indonesia masih lemah.

Namun, sejak Kamis, 21 Desember 2023, mayoritas pemain yang mentas di Liga 1 2023-2024 sudah mengikuti pemusatan latihan (TC) di Turki. Hal ini untuk meningkatkan stamina para atlet.

Selain melalui latihan, tentu asupan makanan yang dikonsumsi juga berpengaruh terhadap stamina pemain timnas di lapangan untuk menghadapi lawan. Mengutip dari Star Health, berikut ini 7 makanan yang bisa tingkatkan stamina.

1. Beras merah

Beras merah membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna dibandingkan nasi putih biasa karena mengandung lebih banyak serat dan lebih sedikit pati. Hal ini memberi energi pada tubuh dan menjaga tingkat stamina sekaligus membantu menjaga perut kenyang lebih lama.

2. Oatmeal

Oatmeal merupakan salah satu makanan yang lezat untuk disantap di pagi hari. Sebab, makanan ini padat nutrisi dan tinggi serat sehingga dapat memberi tubuh asupan energi yang dibutuhkan. Kandungan yang baik dalam oatmeal, membuat makanan ini cocok disantap sebelum latihan agar stamina tubuh menjadi benar-benar kuat.

3. Sayuran berdaun hijau

Sayuran berdaun hijau, terutama bayam dan kangkung dapat membantu meningkatkan energi dan mengurangi rasa lelah. Sebab, sayuran hijau merupakan sumber zat besi, vitamin, dan mineral yang mampu untuk mengurangi rasa lelah. Selain itu, sayuran hijau dikemas dengan mikronutrien yang dapat membangun stamina dan juga meningkatkan jumlah sel darah merah.

4. Bit

Buah bit sangat populer saat ini. Meningkatnya popularitas sayuran berwarna merah tua dan ungu ini karena perannya dalam meningkatkan energi dan daya tahan. Bit adalah sayuran dengan konsentrasi tinggi nitrat anorganik yang ditemukan dalam bit meningkatkan kadar asam nitrat darah yang dapat meningkatkan stamina berkelanjutan dan meningkatkan daya tahan selama olahraga.

Bit juga kaya akan gula alami. Gula ini membantu kita tetap berenergi sepanjang hari. Oleh karena itu, untuk mendorong gaya hidup sehat dan bugar, kita hanya perlu memulai hari dengan segelas jus bit.

Minum segelas jus bit sebelum berolahraga akan membuat tubuh bekerja lebih keras tanpa merasa lelah. Vitamin A dan C, yang banyak terdapat pada buah bit, membantu meningkatkan stamina dan mengurangi rasa lelah.