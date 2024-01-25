3 Menu Hidangan Spesial Daging Sapi Queensland by MLA ala Chef Edi Pancamala

CHEF Edi Pancamala menyajikan beberapa menu spesial daging sapi Queensland di acara dinner program Aussie Beef Mates. Acara tersebut berlangsung di Swissotel PIK Avenue, Jakarta Utara.

Dalam rangkaian acara itu, Chef Edi menceritakan perjalanannya sebagai Aussie Beef Mates saat berkunjung Queensland, Australia pada 2021 lalu. Selama di sana dia melihat oameran produksi sapi yang unik, mulai dari Atherton Tablelands hingga Townsville, Charters Towers, dan Brisbane.

"Selama 12 hari di Queensland saya belajar tentang kualitas daging sapi, tempat penggemukan sapi, fasilitas pemrosesan yang canggih, dan restoran kelas atas," ujar Chef Edi.

Usai kembali ke Indonesia, ia pun membuat beberapa hidangan menu daging sapi Queensland. Namun yang menarik, bagian daging sapi yang ia pakai ini bukan premium, melainkan secondary cut atau potongan sapi yang banyak gerakan, seperti pinggul, kaki, betis atau ekor.

"Biasanya kan sirloin, tenderloin, dan rib eye, ini harganya mahal. Nah secondary cut ini nggak banyak orang suka padahal potensial," jelas Chef Edi.

Dia pun membuat beberapa menu dari daging secondary cut menggunakan bagian rump untuk diolah dengan barbeque, rost, dan pan fry. "Kita mau hadirkan menu dari beef rump ini rasanya flavour dan bertekstur. Dan pastinya tak kalah enak dengan beef prime," jelasnya.

Lantas apa saja sih menu beef rump yang dibuat Chef Edi? Berikut rangkumannya.