Tips Memilih Tas Sesuai Kebutuhan, Model hingga Kualitas Bahannya

SEBELUM membeli, tips memilih tas sesuai kebutuhan harus kamu ketahui. Tujuannya, agar tidak salah beli baik dari ukuran, model hingga bahan tas itu sendiri.

Tidak hanya untuk menyimpan barang, tas menjadi salah satu item fashion yang menentukan gaya dan penampilan. Bahkan setiap tahun model tas selalu berubah-ubah mengikuti tren.

Agar tidak hanya sebagai pelengkap, yuk cari tahu cara memilih tas sesuai kebutuhan.

Tips Memilih Tas Sesuai Kebutuhan

1. Pilih Model Sesuai Kebutuhan

Tas memiliki banyak model, mulai dari backpack hingga jinjing. Model-model tersebut dibuat sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, tas backpack cocok untuk kebutuhan traveling. Berikut beberapa model tas yang bisa jadi pertimbangan dalam memilih tas sesuai kebutuhan:

Backpack/Ransel

Backpack juga lazim disebut ransel. Jenis tas ini memiliki ukuran yang lebih besar daripada jenis tas yang lainnya. Dapat memuat barang-barang yang berharga seperti laptop, buku, dan benda lain yang berukuran besar. Tas ini sering digunakan untuk pergi ke sekolah, kampus hingga piknik.