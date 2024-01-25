Paris Fashion Week: Giorgio Armani Tampilkan Koleksi Mewah dan Berkilauan

GELARAN Fashion Show Paris Fashion Week menghadirkan rangkaian jenama fashion terkemuka dengan koleksi terbaru mereka. Salah satunya adalah desainer asal Italia Giorgio Armani, yang menghadirkan rangkaian koleksi haute couture yang mewah dan berkilauan.

Armani menghadirkan ansambel celana ramping berwarna pastel dan gaun dengan rok panjang. Koleksi Musim Semi/Musim Panas Armani Prive menarik banyak orang ke tempat pertunjukan, Istana Tokyo, saat penonton berkumpul untuk menyaksikan kedatangan selebriti termasuk aktris Glenn Close, Gwyneth Paltrow, dan Juliette Binoche.

Para model bergerak perlahan di runway, memperlihatkan gaun bustier dengan embel-embel, celana ramping dengan korset sutra tanpa kerah, dan atasan tipis dengan motif bordir bunga.

Asesorisnya meliputi kalung bundar dan anting mutiara serta topi lipit bundar yang diletakkan miring di kepala membentuk lingkaran cahaya lebar. Beberapa model memiliki dompet gantung kecil, sementara model lainnya memiliki tas genggam.