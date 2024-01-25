Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Paris Fashion Week: Giorgio Armani Tampilkan Koleksi Mewah dan Berkilauan

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |18:01 WIB
Paris Fashion Week: Giorgio Armani Tampilkan Koleksi Mewah dan Berkilauan
Koleksi Giorgio Armani di Paris Fashion Week. (Foto: Reuters)
A
A
A

GELARAN Fashion Show Paris Fashion Week menghadirkan rangkaian jenama fashion terkemuka dengan koleksi terbaru mereka. Salah satunya adalah desainer asal Italia Giorgio Armani, yang menghadirkan rangkaian koleksi haute couture yang mewah dan berkilauan.

Armani menghadirkan ansambel celana ramping berwarna pastel dan gaun dengan rok panjang. Koleksi Musim Semi/Musim Panas Armani Prive menarik banyak orang ke tempat pertunjukan, Istana Tokyo, saat penonton berkumpul untuk menyaksikan kedatangan selebriti termasuk aktris Glenn Close, Gwyneth Paltrow, dan Juliette Binoche.

Giorgio Armani

Para model bergerak perlahan di runway, memperlihatkan gaun bustier dengan embel-embel, celana ramping dengan korset sutra tanpa kerah, dan atasan tipis dengan motif bordir bunga.

Asesorisnya meliputi kalung bundar dan anting mutiara serta topi lipit bundar yang diletakkan miring di kepala membentuk lingkaran cahaya lebar. Beberapa model memiliki dompet gantung kecil, sementara model lainnya memiliki tas genggam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/194/3072206/willem_dafoe-R2kP_large.jpg
Tampil untuk Brand Fashion Wanita Miu Miu, Willem Dafoe Menggebrak di Paris Fashion Week
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/194/3070911/wonyoung_ive-YPW2_large.jpg
Wonyoung IVE Tampil Klasik di Paris Fashion Week dengan Dress Bunga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/194/3069730/valentino-LxV8_large.jpg
Valentino Tampilkan Koleksi Penuh Warna di Paris Fashion Week
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/194/3067825/saint_laurent-tdwe_large.jpg
Saint Laurent Hadirkan Koleksi Bold di Paris Fashion Week
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/194/3026688/katy_perry-a42h_large.jpg
Katy Perry ke Paris Fashion Week Pakai Gaun 152 Meter, Netizen: Sepanjang Anyer-Panarukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/06/194/2979889/potret-flawless-ten-nct-untuk-ysl-di-paris-fashion-week-ohF2fZF6GT.jpg
Potret Flawless TEN NCT untuk YSL di Paris Fashion Week
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement