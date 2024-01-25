Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Kim Kardashian Pamer Koleksi 129 Tas Balenciaga, Bernilai Hampir Rp7 Miliar!

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |18:30 WIB
Kim Kardashian Pamer Koleksi 129 Tas Balenciaga, Bernilai Hampir Rp7 Miliar!
Kim Kardashian pamer koleksi ratusan tas branded, (Foto: Instagram @kimkardashian)
A
A
A

KIM Kardashian, bintang reality TV yang baru-baru ini membuat heboh publik dan para penggemarnya. Pasalnya Kim yang terkenal dengan gaya hidup jetsetnya, baru saja dengan memamerkan koleksi tas mewahnya.

Dalam video yang beredar tersebut, memperlihatkan rumah megah dan mewah Kim yang berlokasi di kawasan Hidden Hills. Kim kemudian menunjukkan lemari wardrobe miliknya yang penuh dengan koleksi tas-tas keluaran Balenciaga.

Koleksi mantan istri Kanye West tersebut, dikatakan sebagai bentuk kecintaannya pada merek rumah mode asal Paris yang telah berdiri lebih dari 100 tahun tersebut.

(Foto: Instagram @kimkardashian)

Punya ratusan tas keluaran Balenciaga, tepatnya sekitar 129 tas dengan harga per tas sekitar USD3000 ditaksir total nilai koleksi 129 tas Balenciaga milik Kim Kardashian mencapai USD400000 atau sekira Rp6,2milyar, seperti dilansir dari DailyMail, Kamis (25/1/2024)

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/194/3005455/potret-kim-kardashian-pakai-dress-ekstrem-dengan-pinggang-super-kecil-di-met-gala-2024-t0GHKM2Csi.jpg
Potret Kim Kardashian Pakai Dress Ekstrem dengan Pinggang Super Kecil di Met Gala 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/194/2986812/kim-kardashian-tenteng-tas-hermes-hampir-rp1-miliar-ke-lapangan-basket-ditaruh-di-lantai-ahSzr7rLoD.jpg
Kim Kardashian Tenteng Tas Hermes Hampir Rp1 Miliar ke Lapangan Basket, Ditaruh di Lantai!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/24/194/2959749/kim-kardashian-pilih-balik-ke-balenciaga-langsung-panen-hujatan-netizen-Ib4mvPKwjm.jpg
Kim Kardashian Pilih Balik ke Balenciaga, Langsung Panen Hujatan Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/10/611/2898332/ahli-kecantikan-pribadi-bocorkan-ritual-skincare-kim-kardashian-wVjYU3sQP7.jpg
Ahli Kecantikan Pribadi Bocorkan Ritual Skincare Kim Kardashian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/26/612/2852426/ketika-anak-kim-kardashian-kegirangan-sukses-dapat-jersey-neymar-phFeErYyv8.JPG
Ketika Anak Kim Kardashian Kegirangan Sukses Dapat Jersey Neymar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/23/194/2850889/kim-kardashian-akui-masih-simpan-semua-koleksi-yeezy-rancangan-kanye-west-HJs3KxhhBA.JPG
Kim Kardashian Akui Masih Simpan Semua Koleksi Yeezy Rancangan Kanye West
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement