Kim Kardashian Pamer Koleksi 129 Tas Balenciaga, Bernilai Hampir Rp7 Miliar!

KIM Kardashian, bintang reality TV yang baru-baru ini membuat heboh publik dan para penggemarnya. Pasalnya Kim yang terkenal dengan gaya hidup jetsetnya, baru saja dengan memamerkan koleksi tas mewahnya.

Dalam video yang beredar tersebut, memperlihatkan rumah megah dan mewah Kim yang berlokasi di kawasan Hidden Hills. Kim kemudian menunjukkan lemari wardrobe miliknya yang penuh dengan koleksi tas-tas keluaran Balenciaga.

Koleksi mantan istri Kanye West tersebut, dikatakan sebagai bentuk kecintaannya pada merek rumah mode asal Paris yang telah berdiri lebih dari 100 tahun tersebut.

(Foto: Instagram @kimkardashian)

Punya ratusan tas keluaran Balenciaga, tepatnya sekitar 129 tas dengan harga per tas sekitar USD3000 ditaksir total nilai koleksi 129 tas Balenciaga milik Kim Kardashian mencapai USD400000 atau sekira Rp6,2milyar, seperti dilansir dari DailyMail, Kamis (25/1/2024)