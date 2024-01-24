Tips Memilih Kasur Sesuai Kebutuhan, Cek Ukuran dan Kenyamanannya

SEBELUM membeli, ketahui tips memilih kasur yang sesuai dengan kebutuhan. Pastikan kasur yang Anda beli tidak mengganggu kesehatan.

Ya, tidur yang berkualitas sangat bermanfaat untuk kesehatan. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah memilih kasur yang nyaman. Tidak hanya melihat dari model dan ukuran kasur, bahan yang digunakan juga harus dipertimbangkan.

Berikut tips memilih kasur yang tepat dan tidak mengganggu kesehatan.

1. Kenali Jenis Kasur

Jenis kasur yang paling umum adalah spring bed, memory dan latex. Ketiganya memiliki fungsi yang berbeda-beda.

Spring bed merupakan jenis kasur yang paling banyak digunakan. Kasur ini memiliki pegas spiral dari baja yang kokoh dengan lapisan oleh busa tebal sebagai bantalannya, sehingga bisa memfasilitasi tulang punggung Anda dengan lebih mantap.

Sementara memory bed dibuat dari bahan berkontur yang bisa mengikuti bentuk tubuh. Kasur memori bermanfaat untuk memperbaiki postur tubuh dan menghilangkan rasa sakit. Namun, kasur ini cenderung lebih panas ketimbang jenis kasur lain.

Selanjutnya ada kasur latex yang dibuat dari bahan alami alias sintesis. Kasur ini umumnya lebih kokoh, tapi tidak selembut kasur busa lainnya. Harga yang ditawarkan pun cenderung lebih mahal. Kasur jenis latex ini menawarkan kenyamanan ekstra sehingga baik untuk Anda yang memiliki sakit punggung.

2. Pertimbangkan Kenyamanan

Ketika Anda memilih kasur, pertimbangkan kenyamanan dengan cara mencoba duduk atau tidur di atasnya. Setiap orang yang ingin membeli kasur baru disarankan mencoba berbaring di atasnya selama 10 sampai 15 menit dengan posisi tidur yang biasa mereka lakukan di rumah.

Jika Anda tidak dapat menemukan posisi yang nyaman setelah mencoba duduk atau berbaring di atasnya, kasur tersebut mungkin bukan kasur yang tepat untuk Anda. Nah, jika sudah begini Anda harus mencoba jenis atau model kasur yang lain.

3. Pilih Sesuai Kebutuhan

Kasur yang baik untuk kesehatan adalah sesuai dengan kebutuhan. Pilih kasur sesuai dengan tingkat kelembutan, kebiasaan tidur dan berat badan. Extra soft dan soft biasanya cocok untuk orang yang posisi tidur menyamping dengan berat badan kurang dari 58 kg.

Sementara medium soft dan medium biasanya cocok untuk orang yang tidurnya menyamping dan berat badanya sekitar 100 kg atau orang yang tidurnya telentang/tengkurap dan berat badannya kurang dari 100 kg.

Satu lagi, extra firm cocok untuk orang yang tidur dengan berbagai macam posisi dan beratnya lebih dari 100 kg.

4. Sesuaikan Ukuran Kasur dengan Ruangan

Sesuaikan ukuran kasur dengan ukuran kamar Anda. Jika menginginkan kasur yang lebar namun tidak memiliki cukup ruang untuk menyimpan barang, Anda bisa mempertimbangkan untuk membeli tempat tidur dengan model storage bed yang memiliki banyak laci di sisinya. Dengan begitu, Anda akan memiliki kasur yang lebar dan ruang yang cukup untuk menyimpan barang-barang dalam kamar.