5 Potret Kekasih Hokky Caraka, Jessica Rosmaureena Perempuan Cantik Blasteran Indo-Arab

TIMNAS Indonesia akan menghadapi Timnas Jepang dalam duel matchday 3 Grup D Piala Asia 2023. Di luar keseruan jalannya pertandingan, kehidupan para pemain Timnas Indonesia pun menarik untuk dikulik, salah satunya Hokky Caraka.

Hokky Caraka berposisi sebagai penyerang di Timnas Indonesia U-20. Di lapangan, ia menjadi idola para kaum hawa. Namun siap-siap patah hati, sebab Hokky sudah memiliki kekasih yang diketahui bernama Jessica Rosmaureena.

Melalui postingannya di Instagram, Hokky banyak membagikan kebersamaannya dengan sang kekasih. Sosok kekasihnya pun bikin banyak penggemar penasaran. Berikut potretnya seperti dilansir dari Instagram @jessicarosmaureena, Rabu (24/1/2024).

Rayakan anniversary

Hokky dan Jessica sendiri sudah menjalin hubungan cukup lama. Ini momen keduanya merayakan anniversary hubungannya yang pertama. Mereka nampak menikmati makan malam mewah di sebuah restoran.

Dalam foto itu Jessica memakai dress hitam dengan tampilan rambut dicurly dan digerai. Sementara Hokky tampil simple dengan kemeja putih.

Berparas bule

Jessica sendiri merupakan orang Indonesia yang memiliki paras bule. Namun dia juga memiliki keturunan Arab. Ini potret dia saat ngeteh cantik. Jessica tampil manis dalam balutan busana berwarna pink.

"Cantik amat," kata @markeu***

"Cantik terus," tambah @second***

Memiliki mata indah

Pada foto selanjutnya Jessica terlihat sedang duduk santai sambil menopang pipinya. Dia memakai inner hitam dipadukan dengan kemeja oversized.

Selain berparas cantik, Jessica juga memiliki mata yang indah. Di foto ini dia mempercantik tampilannya dengan kacamata dan rambut panjang yang dikuncir.