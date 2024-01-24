Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Jarang Minum Air Mineral, Bocah 12 Tahun Ini Alami Gagal Ginjal

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |23:30 WIB
Jarang Minum Air Mineral, Bocah 12 Tahun Ini Alami Gagal Ginjal
Dampak jarang minum air mineral, (Foto: Freepik)
A
A
A

MEMASTIKAN diri untuk mengonsumsi air mineral sehari-hari dalam jumlah yang cukup menjadi hal yang sangat penting, karena 60 hingga 70 persen tubuh manusia terdiri dari air.

Kekurangan cairan karena kurang mengonsumsi air mineral ternyata membawa banyak dampak negatif bagi kesehatan tubuh. Lantas apa jadinya jika ada orang yang jarang bahkan tidak suka minum air mineral? Berbagai masalah kesehatan tentu akan mengancam.

 BACA JUGA:

Seperti yang dialami oleh seorang bocah perempuan bernama Deska Aristia yang kisahnya belakangan viral di jagat maya karena penyakit gagal ginjal yang dideritanya. Bahkan, bocah berusia 12 tahun itu kini harus bolak-balik dari rumahnya di kawasan Cikarang ke Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta untuk melakukan cuci darah.

Kisahnya dibagikan oleh akun TikTok @hady_addoa. Dalam video yang dibagikan akun tersebut, Deska dan sang ibu baru saja tiba di RSCM untuk melakukan cuci darah sesuai agenda.

 BACA JUGA:

Pada momen tersebut, sang ibu lantas bercerita awal mula sang anak bisa divonis gagal ginjal. Ia menyebut, Deska awalnya mengalami gejala berupa sulit buang air kecil selama tiga hari.

(Foto: TikTok @hady_addoa) 

“Awalnya nggak bisa pipis selama 3 hari. Terus semua pembengkakan. Badannya pada bengkak,” tutur ibu Deska, dikutip Rabu (24/1/2024)

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita women lainnya
