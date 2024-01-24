Profil dan Potret Cantik Pacar Ivar Jenner

PROFIL dan Potret Cantik Nikki Peters, Pacar Ivar Jenner Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia, akan dibahas singkat melalui artikel ini.

Mungkin banyak orang yang penasaran dengan seperti apa potret Nikki Peters, kekasih dari Ivar Jenner, pesepak bola naturalisasi Timnas Indonesia yang berposisi sebagai gelandang bertahan. Sosok Nikki yang diketahui merupakan WNA menjadi sorotan netizen setelah dirinya mengunggah foto bersama sang kekasih di laman akun Instagram pribadinya.

Meski hubungan mereka terbilang cukup private, beberapa potret yang dibagikan Ivar dan Nikki berhasil mencuri perhatian netizen, terutama karena paras cantik sang kekasih. Penasaran seperti apa potretnya? Berikut dihimpun dari Instagram pribadi Nikki, @nikkipeters_, Rabu (24/1/2024)

1. Kecantikan menawan: Punya paras cantik yang memukau, contohnya di potret ini Nikki makin cantik dengan pulasn makeup natural ditambah rambut pirang platinum dan mata birunya yang indah.

(Profil dan Potret Cantik Pacar Ivar Jenner , Foto: Instagram @nikkipeters_,)





2. Mesra dengan Ivar: Meski hanya beberapa potret yang dibagikan, setiap momen bersama keduanya terpancar kebahagiaan. Pasangan ini tampak serasi mengenakan pakaian warna hitam dengan pose Ivar merangkul Nikki.

(Profil dan Potret Cantik Pacar Ivar Jenner, Foto: Instagram @nikkipeters_,)