5 Potret Ikatan Cinta Episode Terakhir

INTIP 5 potret ikatan cinta episode terakhir yang akan tayang pada hari ini di RCTI. Bahkan sinetron Ikatan Cinta akhirnya mencapai episode terakhirnya usai tayang lebih dari 1000 episode.

Kisahnya di mana saat ini keluarga Al Fahri tengah diliputi kebahagiaan lantaran Aldebaran akan segera pulang. Sosok pemimpin yang selalu siap siaga melindungi keluarganya itu akhirnya kembali ditengah kondisi keluarga Al Fahri yang masih dihantui oleh kejahatan Arumi.

Berikut ini 5 potret ikatan cinta episode terakhir yang dirangkum Okezone:

1. Aldebaran tampil dengan gaya baru





Dalam tayangan selanjutnya memperlihatkan sosok Aldebaran dengan model rambut yang berbeda. Salah satunya memilih model rambut ikal pendek yng membuatnya terlihat lebih berbeda dan maskulin.

"Seneng banget rasanya pas tau mas Al pulang🥹🤗

Hayolo Arumi berhadapan langsung sama Aldebaran Alfahri

Yuk nonton 𝐈𝐤𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐂𝐢𝐧𝐭𝐚 mulai pukul 16.30 WIB di @officialrcti!," tulis akun instagramnya.

2. Arya Saloka tampil dengan kemeja putih





Arya Saloka yang berperan sebagai Aldebaran ini terlihat mengenakan kemeja putih dan celana ketat cokelat. Dia pun nampak memerankan adegan sedang berdoa.

“Yang kangen sama Mas Aldebaran mana suaranya?

Sekian lama Al pergi, kira-kira gimana reaksi di Pondok Pelita ya, apa yang mas Al bawa?,"tulisnya.