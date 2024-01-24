Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tips Memilih Tableware yang Cantik dan Berkualitas, Tak Cuma untuk Makan Tapi Jadi Hiasan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |11:04 WIB
Tips Memilih Tableware yang Cantik dan Berkualitas, Tak Cuma untuk Makan Tapi Jadi Hiasan
Tableware. (Foto: MNC)
A
A
A

TABLEWARE atau peralatan makan berupa piring, gelas dan sendok kini tak hanya jadi alat untuk makan, tapi juga ornamen mempermanis rumah Anda. Mulai banyak bermunculan perabotan rumah tangga seperti tableware dengan desain yang aesthetic dan kekinian.

Namun, perlu Anda pahami bahwa memilih tableware tak hanya dari desain dan konsep, tapi juga dari sisi kualitas. Tableware dengan kualitas yang baik bisa ditentukan dengan beberapa cara.

Rikky Sugiarto, Costumer Relation Manager dari Opus One pun mengungkap tips untuk memilih tableware yang berkualitas.

“Yang pasti harus kuat, sekarang banyak banget bermunculan tableware-tableware yang secara konsep dan desain itu unik, tapi secara kualitas mungkin keramiknya mudah pecah, atau saat dicuci pudar,” ungkap Rikky saat ditemui di store Opus One di Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2023).

Rikky mengungkap pentingnya tableware berbahan keramik yang berkualitas untuk penggunaan jangka panjang dan tentunya estetika peralatan itu sendiri. Bila kualitas tableware buruk, maka peralatan itu bisa mudah pecah ataupun luntur hingga membahayakan tubuh.

“Kalau bicara kualitas keramik, biasanya pembakaran keramik dari tanah liat ini ada grade-gradenya nih. Keramik dengan kualitas paling tinggi ialah keramik yang dibakar dengan suhu paling tinggi pula. Karena itu kualitasnya jadi lebih padat,” tambah Rikky.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/08/19/612/2458000/ini-table-manner-yang-tepat-saat-formal-dinner-pelajari-biar-gak-salah-pakai-sendok-T4uGee7Qp5.jpg
Ini Table Manner yang Tepat saat Formal Dinner, Pelajari Biar Gak Salah Pakai Sendok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/02/22/298/1318402/kunjungi-negara-ini-kenali-dulu-tradisi-makannya-RCMkekj89H.jpg
Kunjungi Negara Ini, Kenali Dulu Tradisi Makannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/02/22/298/1318254/begini-etika-table-manner-di-4-negara-H8caFuVYRG.jpg
Begini Etika Table Manner di 4 Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/08/11/298/1194394/jangan-banyak-minum-saat-makan-prasmanan-FiEexebeEc.jpg
Jangan Banyak Minum saat Makan Prasmanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/08/11/298/1194357/jangan-lakukan-ini-saat-makan-prasmanan-YniUA9LNvo.jpg
Jangan Lakukan Ini saat Makan Prasmanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/07/29/298/1187231/kebiasaan-buruk-saat-makan-bisa-rusak-hubungan-3JIoz3BNB1.jpg
Kebiasaan Buruk saat Makan Bisa Rusak Hubungan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement