Tips Memilih Tableware yang Cantik dan Berkualitas, Tak Cuma untuk Makan Tapi Jadi Hiasan

TABLEWARE atau peralatan makan berupa piring, gelas dan sendok kini tak hanya jadi alat untuk makan, tapi juga ornamen mempermanis rumah Anda. Mulai banyak bermunculan perabotan rumah tangga seperti tableware dengan desain yang aesthetic dan kekinian.

Namun, perlu Anda pahami bahwa memilih tableware tak hanya dari desain dan konsep, tapi juga dari sisi kualitas. Tableware dengan kualitas yang baik bisa ditentukan dengan beberapa cara.

Rikky Sugiarto, Costumer Relation Manager dari Opus One pun mengungkap tips untuk memilih tableware yang berkualitas.

“Yang pasti harus kuat, sekarang banyak banget bermunculan tableware-tableware yang secara konsep dan desain itu unik, tapi secara kualitas mungkin keramiknya mudah pecah, atau saat dicuci pudar,” ungkap Rikky saat ditemui di store Opus One di Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2023).

Rikky mengungkap pentingnya tableware berbahan keramik yang berkualitas untuk penggunaan jangka panjang dan tentunya estetika peralatan itu sendiri. Bila kualitas tableware buruk, maka peralatan itu bisa mudah pecah ataupun luntur hingga membahayakan tubuh.

“Kalau bicara kualitas keramik, biasanya pembakaran keramik dari tanah liat ini ada grade-gradenya nih. Keramik dengan kualitas paling tinggi ialah keramik yang dibakar dengan suhu paling tinggi pula. Karena itu kualitasnya jadi lebih padat,” tambah Rikky.