HOME WOMEN LIFE

3 Potret Segar Mikha Tambayong Usai Nge-Gym, Netizen: Si Cantik Natural

Devi Pattricia , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |11:30 WIB
3 Potret Segar Mikha Tambayong Usai Nge-Gym, Netizen: Si Cantik Natural
Potret cantik Mikha Tambayong, (Foto: Instagram @miktambayong)
A
A
A

MIKHA Tambayong kini semakin gemar menerapkan gaya hidup sehat. Istri aktor Deva Mahenra ini di sela-sela kesibukan harian dirinya sebagai salah satu staf ahli Menteri Pemuda dan Olahraga, selalu rajin berolahraga.

Momen ketika dirinya sedang olahraga kerap kali dibagikan dalam akun Instagram pribadinya. Seperti pada unggahannya baru-baru ini, memamerkan momen dirinya setelah selesai berolahraga.

 BACA JUGA:

Meski bare face alias polos tanpa make up dan berpeluh keringat usai berolahraga. Terlihat di kolom komentar netizen justru memuji pesona kecantikan Mikha yang terpancar natural.

 BACA JUGA:

Penasaran bagaimana potret Mikha Tambayong yang tampil cantik natural setelah ngegym? Yuk simak selengkapnya, dikutip dari akun Instagram @miktambayong, Rabu (24/1/2024)

1. Tampil pede tanpa make up: Mikha Tambayong pamer kulit sehat dan berserinya lewat selgfie. Wajah bare face menggunakan make up, Mikha tampak begitu percaya diri dengan kulit sehat yang dimilikinya. ““Natural face beautiful,” komentar akun @iva****

Halaman:
1 2
      
