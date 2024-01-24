5 Tips Cara Menyamarkan Tato dengan Makeup

MENYAMARKAN atau menutupi tato dengan makeup memang bisa jadi solusi instan, untuk orang-orang yang ingin menyamarkan tato di tubuhnya pada momen-momen tertentu dengan bantuan pulasan produk makeup.

Asal tahu triknya, menyamarkan tato dengan makeup memang bisa dilakukan. Lantas seperti apa caranya? Berikut paparan singkat empat caranya, sebagaimana dilansir dari STYLECRAZE, yRabu (24/1/2024)

1. Lipstik merah: Oleskan lipstik merah dipermukaan tato yang ingin ditutupi, lalu pelan-pelan blend lipstik tersebut menggunakan spons atau ujung jari Anda. Maka warna merah akan membantu menetralkan warna tato dengan warna kulit.

2. Lipstik oranye: Pertama oleskan lipstik orange atau peach tone di atas tato yang ingin ditutupi, kemudian campurkan lipstik dengan baik untuk menangkal warka kebiruan atau kehijauan yang timbul pada tato.