HOME WOMEN HEALTH

Kesehatan Mental Berkaitan dengan Masalah Gigi? Ini Penjelasannya

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |23:00 WIB
Masalah gigi berdampak pada kesehatan mental. (Foto: Freepik.com)
KESEHATAN gigi seringkali dianggap sebagai aspek kesehatan yang berbeda dengan kesehatan umum. Padahal menurut penelitian terbaru menunjukkan kesehatan gigi memiliki hubungan erat dengan kesehatan mental seseorang.

Dilansir dari Kemenkes.go.id, kesehatan gigi yang buruk dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental, begitu juga sebaliknya, masalah kesehatan mental dapat mempengaruhi perilaku perawatan gigi.

Rupanya hal itu dibenarkan oleh Dokter Gigi, drg Yulita Bong, dia menjelaskan kesehatan gigi berpengaruh pada banyak hal, misalnya saja ketika gigi berlubang pasti banyak makanan yang tersisa di gigi dan sakit.

Kesehatan gigi

"Apalagi kalau (sisa makanan) tersisa di gigi berlubang dan sakit, makan jadi terganggu," ujarnya kepada media baru-baru ini.

Dokter Yulita menambahkan ketika ada masalah gigi seperti karang atau berlubang, pasti akan menimbulkan bau mulut. Hal itu yang membuat banyk orang merasa tidak percaya diri.

Selanjutnya juga ketika struktur gigi tidak rapi, seseorang yang mengalami hal itu tidak akan percaya diri ketika berbicara di depan orang lain. Bahkan mereka sulit untuk bisa tertawa dan tersenyum lepas.

"Mereka merasa tidak confident ketika bau mulut atau giginya tidak rapi. Hal-hal itu sebenarnya bisa banget mempengaruhi kepercayaan diri seseorang sehingga mempengaruhi kualitas hidupnya," katanya.

