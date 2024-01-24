Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Bocah Ini Alami Gagal Ginjal dan Cuci Darah 2 Kali Seminggu, Gegara Jarang Minum Air Putih

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |16:43 WIB
Bocah Ini Alami Gagal Ginjal dan Cuci Darah 2 Kali Seminggu, Gegara Jarang Minum Air Putih
Bocah ini alami gagal ginjal karena jarang konsumsi air putih. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KEKURANGAN cairan akibat sedikit mengonsumsi air putih ternyata membawa dampak negatif bagi kesehatan tubuh. Seperti diketahui, mengonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup menjadi sangat penting karena 60-70 persen tubuh manusia terdiri dari air.

Namun, apa jadinya jika ada orang yang jarang bahkan tidak suka minum air putih?

Berbagai masalah kesehatan tentu akan mengancam. Seperti yang dialami oleh seorang bocah perempuan bernama Deska Aristia yang kisahnya belakangan viral di jagat maya karena gagal ginjal yang dideritanya. 

Bahkan, bocah berusia 12 tahun itu kini harus bolak-balik dari rumahnya di kawasan Cikarang ke Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta untuk melakukan cuci darah.

Kisahnya dibagikan oleh akun TikTok @hady_addoa. Dalam video yang dibagikan akun tersebut, Deska dan sang ibu baru saja tiba di RSCM untuk melakukan cuci darah sesuai agenda. Di momen tersebut, sang ibu lantas bercerita awal mula sang anak bisa divonis gagal ginjal.

Gagal ginjal

Dia menyebut, Deska awalnya mengalami gejala berupa sulit buang air kecil selama tiga hari. Lalu, seluruh area badan Deska mendadak mengalami pembengkakan. Sang ibu lantas berinisiatif memeriksakannya ke rumah sakit.

Usut punya usut, Deska divonis menderita gagal ginjal akibat kebiasaan mengonsumsi minum-minuman serbuk dan berwarna, dan justru jarang minum air putih.

“Awalnya nggak bisa pipis selama tiga hari. Terus semua pembengkakan. Badannya pada bengkak. Setelah itu dibawa ke rumah sakit. Dan diagnosa gagal ginjal,” tutur ibu Deska.

“Katanya kebanyakan minum-minuman serbuk. Jadi jarang minum air putih. Akhirnya harus cuci darah dua kali seminggu,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
