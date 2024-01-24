Lidah Terbakar Usai Konsumsi Makanan Panas? Ini Tips Mengatasinya

MENGONSUMSI makanan dalam kondisi yang masih panas dapat membuat lidah terbakar. Sehingga hal ini dapat membuat nafsu makan menjadi hilang karena lidah terasa tak nyaman dan perih.

Tak cuma itu, sensasi yang ditinggalkan setelah lidah terbakar pun akan bertahan dalam waktu yang cukup lama. Tenang saja, beberapa cara di bawah ini bisa bantu Anda mengatasi lidah terbakar akibat makanan panas. Penasaran? Yuk simak caranya, seperti yang dilansir Cleveland Clinic, Rabu (24/1/2024).

1. Minum air dingin

Minuman dingin dapat membantu Anda meredam rasa panas yang ada di lidah. Ini bisa jadi pertolongan pertama saat Anda baru saja terkena panasnya kuah makanan atau minuman yang terlalu panas. Minumlah secara perlahan, hingga air dingin terkena dengan lidah.

2. Menghisap es

Cara lain untuk mengatasi lidah terbakar yaitu dengan menghisap serbuk es atau es krim. Menghisap es dapat membantu Anda menenangkan lidah usai terkena panas. Meski begitu, hindari suhu yang terlalu dingin karena lidah bisa terasa sakit saat terkena suhu terlalu dingin.

3. Gunakan air garam

Campuran air dan garam dapat menurunkan nyeri lidah dan risiko infeksi setelah terkena suhu terlalu panas. Anda bisa kumur-kumur dengan menggunakan air garam, sebaiknya lakukan ini langsung setelah lidah terkena panas.