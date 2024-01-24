7 Makanan untuk Atasi Tekanan Darah Rendah

TEKANAN darah rendah biasanya menimbulkan beberapa gejala seperti pusing, lemas, mual hingga pingsan. Salah satu obat paling manjur adalah mengatasi darah rendah adalah mencukupi kebutuhan asupan makanan.

Sebagaimana diketahui, tekanan darah yang berada di bawah 90/60 mmHg dapat dibilang rendah atau hipotensi. Tentunya kondisi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jangan khawatir, sebab penyakit ini bisa disembuhkan lewat makanan lho.

Lantas apa sajakah makanan tersebut? Merangkum dari NDTV, Rabu (24/1/2024) berikut daftar makanan yang mampu bantu sembuhkan tekanan darah rendah.

1. Telur





Telur adalah sumber folat, vitamin B12, zat besi, protein, dan banyak lagi nutrisi lainnya yang dikaitkan dengan peningkatan tekanan darah.

2. Hati sapi

Daging organ seperti hati seringkali sangat berlimpah dalam berbagai nutrisi. Tentunya hati kaya akan vitamin B12, zat besi, protein, dan berbagai nutrisi lain yang dapat membantu meningkatkan tekanan darah rendah.

3. Kopi

Kopi merupakan minuman yang terdapat berbagai manfaat, salah satunya dapat memberi dorongan instan dalam tekanan darah. Ini menjadikannya minuman yang ideal jika Anda ingin meningkatkan tekanan darah dengan cepat.

4. Kismis

Kismis merupakan makanan tambahan yang baik untuk diet dan penderita darah rendah. Kismis kaya akan potassium dan antioksidan sehingga baik untuk Anda.