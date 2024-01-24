Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

7 Makanan untuk Atasi Tekanan Darah Rendah

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |04:00 WIB
7 Makanan untuk Atasi Tekanan Darah Rendah
Makanan untuk mengatasi tekanan darah rendah. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

TEKANAN darah rendah biasanya menimbulkan beberapa gejala seperti pusing, lemas, mual hingga pingsan. Salah satu obat paling manjur adalah mengatasi darah rendah adalah mencukupi kebutuhan asupan makanan.

Sebagaimana diketahui, tekanan darah yang berada di bawah 90/60 mmHg dapat dibilang rendah atau hipotensi. Tentunya kondisi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jangan khawatir, sebab penyakit ini bisa disembuhkan lewat makanan lho.

Lantas apa sajakah makanan tersebut? Merangkum dari NDTV, Rabu (24/1/2024) berikut daftar makanan yang mampu bantu sembuhkan tekanan darah rendah.

1. Telur

Tekanan darah

Telur adalah sumber folat, vitamin B12, zat besi, protein, dan banyak lagi nutrisi lainnya yang dikaitkan dengan peningkatan tekanan darah.

2. Hati sapi

Daging organ seperti hati seringkali sangat berlimpah dalam berbagai nutrisi. Tentunya hati kaya akan vitamin B12, zat besi, protein, dan berbagai nutrisi lain yang dapat membantu meningkatkan tekanan darah rendah.

3. Kopi

Kopi merupakan minuman yang terdapat berbagai manfaat, salah satunya dapat memberi dorongan instan dalam tekanan darah. Ini menjadikannya minuman yang ideal jika Anda ingin meningkatkan tekanan darah dengan cepat.

4. Kismis

Kismis merupakan makanan tambahan yang baik untuk diet dan penderita darah rendah. Kismis kaya akan potassium dan antioksidan sehingga baik untuk Anda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement