Pentingnya Konsumsi Asam Folat Sebelum Kehamilan, Cegah Kecacatan Anak

BANYAK yang belum menyadari bahwa asam folat untuk seorang wanita sangat penting untuk dikonsumsi jauh sebelum menikah atau bahkan kehamilan. Sebab asam folat bisa berpengaruh baik untuk kesehatan atau kehamilan di masa mendatang.

Menurut seorang Ahli Gizi, Putri MJ, S.Gz menjelaskan mencukupi kebutuhan asam folat di saat seseorang sudah menjalani kehamilan maka sebetulnya kondisi itu dapat dikatakan sudah terlambat, mengingat asam folat memiliki sifat krusial sehingga dapat mencegah cacat tabung saraf atau neural tube defect.

“Mencukupi kebutuhan asam folat paling tepat itu sebelum kehamilan atau sebelum menikah. Karena kalau Anda defisiensi asam folat, terus Anda baru sadar pas hamil itu semua sudah terlambat,” kata Putri, dikutip dalam akun TikTok miliknya @putriemje, Rabu (24/1/2024).

Menurutnya, ketika sel telur bertemu dengan sel sperma maka mereka akan menduplikatkan diri menjadi lebih banyak sel. Sehingga membentuk lembaran-lembaran yang diperkirakan akan memakan waktu dalam satu bulan.

Lebih lanjut, pada lembaran-lembaran tersebut akan membentuk gulungan, yang nantinya pada proses penggulungan ini peran asam folat sangat diperlukan. Akan tetapi, jika pada seseorang mengalami kekurangan asam folat maka proses penggulungan itu menjadikannya tidak tergulung sempurna.

“Entah itu nggak ketutup di ujung sini atau disini yang menyebabkan cacat tabung lahir, tergantung yang nggak tertutup dengan sempurna atau yang nggak menggulung sempurna itu disebelah mana,” ucap Putri.