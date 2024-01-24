Advertisement
HEALTH

5 Manfaat Keramas dengan Air Kelapa, Salah Satunya Bantu Kurangi Kerontokan Rambut

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |01:37 WIB
Manfaat air kelapa bagi kesehatan rambut. (Foto: Freepik.com)
AIR kelapa sering dikonsumsi sebagai air minum. Namun, ternyata bisa digunakan untuk mencuci rambut juga lho! Mencuci rambut menggunakan air kelapa memang terdengar antimainstream. Sebab, hal ini masih sangat jarang dilakukan oleh masyarakat Indonesia.

Namun, tanpa disadari, ternyata banyak sekali manfaat mencuci rambut menggunakan air kelapa. Mengutip dari Time of India, Rabu (24/1/2024), mencuci rambut menggunakan air kelapa adalah alternatif alami dan menyegarkan untuk merawat rambut secara tradisional.

Dengan mencuci rambut menggunakan air kelapa, maka rambut bisa menjadi lebih sehat. Hal ini karena air kelapa mengandung kalium, magnesium, mangan, vitamin C, dan L-arginin yang bisa bantu sehatkan rambut dan kulit kepala. Untuk mengetahui manfaat lebih jelas dari air kelapa untuk rambut, simak rangkuman informasi dari Times of India berikut ini

1. Mendorong pertumbuhan rambut

Air Kelapa

Air kelapa mengandung nutrisi penting seperti kalium dan magnesium, yang meningkatkan pertumbuhan rambut. Nutrisi ini menyehatkan folikel rambut, merangsang pertumbuhan rambut yang lebih sehat dan lebih kuat. Penggunaan air kelapa secara teratur sebagai pencuci rambut dapat berkontribusi pada kunci yang lebih tebal dan lebih panjang.

2. Mengurangi kerontokan rambut

Rambut rontok dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, termasuk stres, kekurangan nutrisi, dan kesehatan kulit kepala yang buruk. Sifat bergizi dari air kelapa dapat membantu mengatasi masalah ini, berpotensi mengurangi kerontokan rambut. Ini memperkuat rambut dari akar, meminimalkan kerontokan.

3. Mengembalikan keseimbangan pH

Tingkat pH air kelapa sangat mirip dengan pH alami rambut dan kulit kepala. Menggunakan air kelapa sebagai pencuci rambut membantu mengembalikan keseimbangan pH, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk rambut sehat. Tingkat pH yang seimbang berkontribusi pada rambut yang lebih halus, lebih berkilau, dan lebih mudah diatur.

