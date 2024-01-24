Kapal Perang Prancis Rawat Anak-Anak Palestina yang Terluka

Kapal Dixmude beri bantuan ke warga gaza yang jadi korban perang. (Foto: Politico)

SEORANG anak di Palestina bernama Yazan terkena pecahan peluru saat sedang main bola di depan rumahnya yang berlokasi di Rafah. Bocah 13 tahun itu pun pingsan dan mengalami cedera kaki hingga harus dilarikan dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain di Khan Younis, Gaza selatan.

“Saya pergi ke tiga rumah sakit tetapi mereka tidak dapat menghentikan pendarahannya,” kata Yazan, dilansir dari Politico, Rabu (24/1/2024).

Kala itu Yazan terlihat mengenakan tudung berwarna hijau terang dan duduk di kursi roda dengan gips besar di kakinya. Dia tak mendapat perawatan maksimal di rumah sakit karena Israel membatasi pasokan medis dan bantuan ke rumah sakit yang hampir tidak berfungsi di Gaza di tengah perang dengan Hamas.

BACA JUGA: Kementerian Kesehatan Gaza Sebut Lebih dari 25 Ribu Orang Tewas Akibat Serangan Israel

Di bangsal rumah sakit Dixmude, sebuah kapal pengangkut helikopter Perancis berubah menjadi kapal rumah sakit yang dikirim pada bulan November 2023. Kapal itu digunakan untuk membantu pasien korban gencatan senjata di Palestina yang mengalami cedera tengkorak, terinfeksi, hingga luka bakar.

Dari seluruh pasien yang terisi di kapal itu, kebanyakan adalah anak-anak. Hanya sedikit pasien dan kerabat mereka, beberapa lusin setiap hari, yang diizinkan melewati perbatasan Rafah dengan Mesir, di mana mereka diperiksa oleh otoritas Israel, Palestina, dan Mesir. Hanya laki-laki yang menderita luka parah dan mengubah hidup yang diperbolehkan keluar.

Yazan adalah salah satu dari sedikit warga Palestina yang bisa dievakuasi setelah menderita luka-luka dalam pemboman Israel yang dilancarkan setelah serangan Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober.

Setelah berminggu-minggu terbaring di tandu rumah sakit yang penuh sesak, Yazan meninggalkan Gaza melalui Rafah bersama bibinya dan sepupunya yang berusia empat tahun menderita diare parah setelah berhari-hari berlindung di sekolah yang penuh sesak.

Dokter Prancis di kapal Dixmude mengoperasi remaja tersebut. Di sini, di dalam perut kapal perang, lebih dari 1.200 pasien telah menerima perawatan medis, termasuk 130 orang yang dirawat di rumah sakit. Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas mengatakan bahwa selama 107 hari, kampanye pemboman Israel telah menewaskan lebih dari 25.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 60.000 orang.

Pada hari Minggu, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyebut pembunuhan Israel terhadap warga sipil Palestina sama sekali tidak dapat diterima karena Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji untuk melanjutkan operasi negaranya di Gaza selama berbulan-bulan sementara sandera masih ditahan oleh Hamas di Gaza.