HOME WOMEN TRAVEL

Viral Penumpang Nangis Gagal Terbang Gegara Kelebihan Bagasi, Simak Ketentuan Maskapai Etihad

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |22:45 WIB
Viral Penumpang Nangis Gagal Terbang Gegara Kelebihan Bagasi, Simak Ketentuan Maskapai Etihad
Ilustrasi (Foto: Pexels/Esther)
SEORANG penumpang pesawat Etihad menangis kecewa lantaran mengaku diperlakukan kasar oleh kru pesawat. Parahnya lagi, wanita itu justru gagal terbang karena kelebihan bagasi.

Pemilik akun X @sosmedkeras, Rabu (24/1/2024) membenarkan jika peristiwa itu terjadi lantaran masalah bagasi. Sayangnya, dalam video tersebut tidak disebutkan di mana lokasi persis kejadian.

Hanya saja sejumlah kru pesawat Etihad semuanya berbahasa Indonesia yang diduga lokasi kejadian berada di Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta. Hanya saja tidak diketahui kapan peristiwa itu terjadi.

Dalam video, penumpang tersebut mengaku kecewa dan marah karena diperlakukan kasar oleh kru pesawat Etihad.

Dia bahkan tidak bisa masuk ke dalam pesawat dan tertahan di garbarata. Sampai akhirnya dirinya diberitahu jika tidak bisa terbang.

"Tiket saya dicancel, padahal waktu boarding masih 30 menit lagi alasan karena barang kabin saya berlebih," terang wanita itu.

Penumpang Etihad Gagal Terbang

(Foto: TikTok/@is.tyy)

"Saya sudah mengurangi harusnya case selesai namun mereka mencar-cari kesalahan saya dan dengan seenaknya saya digagalkan berangkat," sesalnya.

Insiden ini langsung mencuri perhatian warganet. Ada yang prihatin karena penumpang mendapatkan perlakuan tak pantas hingga dirinya gagal terbang.

Namun, ada juga yang memberikan perspektif lain di mana menurut mereka penumpang tersebut sengaja memanfaatkan celah peraturan kapasitas barang yang bisa dibawa ke kabin pesawat.

"Jatah kabin pesawat tujuh kilogram, dia kelebihan sampai 24 kilogram. Berusaha mengakali aturan, giliran ketahuan playing victim," tulis akun X @crunchy****

"Kemarin waktu flight ke Jepang saya kelebihan bagasi kabin, sempat ditahan dan harus kurangin. Kalau enggak dikurangin enggak boleh masuk pesawat. Akhirnya lebih milih kurangin bagasi, mungkin mbak ini enggak mau," analisa pemilik akun X @SPMa****

