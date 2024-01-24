Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Pesawat Batal Terbang Gegara Pasutri Ngotot Anaknya Pindah Gratisan ke Kursi First Class

Khansa Azzyati Qisthina , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |22:25 WIB
Pesawat Batal Terbang Gegara Pasutri Ngotot Anaknya Pindah Gratisan ke Kursi <i>First Class</i>
Penumpang diamankan petugas akibat ganggu kenyamanan di pesawat (Foto: Jam Press)
A
A
A

SEBUAH penerbangan di China harus tertunda selama tiga jam hingga akhirnya dibatalkan begitu saja.

Penyebabnya lantaran adanya pasangan suami istri (pasutri) yang marah dan menuntut anak mereka ditingkatkan ke first class secara gratis.

Menurut seorang penumpang, keributan dimulai pukul 11.00 waktu setempat pada 30 Desember lalu, namun kisahnya baru viral baru-baru ini.

Saat itu, seorang anak laki-laki seorang diri mulai menangis di kursi sebelahnya dalam penerbangan dari Chengdu ke Beijing. Ternyata, orang tua balita yang tak bisa diatasi itu duduk di kelas satu. Namun, hanya membelikan anak mereka tiket ekonomi.

Saat itulah ayah anak laki-laki yang tidak disebutkan namanya, berseteru dengan awa kabin dan menuntut agar putranya dipindahkan ke kelas satu tanpa biaya tambahan.

Alasannya adalah dia telah membayar dua tiket kelas satu. Oleh karena itu, harus mendapatkan tiket kelas ketiga secara gratis, lapor South China Morning Post.

Infografis Maskapai Paling Tepat Waktu di Dunia

Dalam klip tersebut, yang diambil oleh sesama penumpang bermarga Zhao, sang ayah yang marah terlihat mencaci-maki sekelompok penumpang, awak kabin, dan petugas keamanan saat mereka berulang kali menjelaskan alasan anaknya tidak berhak mendapatkan peningkatan kelas kabin.

“Berhentilah mengumpat padaku, Kamu tidak punya hak untuk melakukan itu,” gertak sang ayah.

Saat petugas keamanan mencoba meredakan situasi, orangtua si anak kembali menyerangnya sambil berteriak. “Apa yang memberi Anda hak untuk memerintah saya?” ujarnya dengan nada tinggi.

“Kamu telah menyia-nyiakan terlalu banyak waktu kami dan kami tidak akan menolerirnya lagi,” balas seorang wanita sebagaimana mengutip New York Post.

Polisi akhirnya tiba dan mengawal penumpang pembuat keributan itu. Ia turun dari pesawat sekitar pukul 14.00, atau tiga jam setelah keributan dimulai.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/549/3093062/bolehkah_menggunakan_hp_di_pesawat_ini_aturannya_guys-3yjY_large.jpg
Bolehkah Menggunakan HP di Pesawat? Ini Aturannya Guys
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/549/3077277/veteran_perjuangan_ini_dikeluarkan_pesawat_gegara_kaus_kok_bisa-xgfd_large.jpg
Veteran Perjuangan Ini Dikeluarkan Pesawat Gegara Kaus, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/549/3073628/ilustrasi_pesawat_terbang-tQMv_large.jpg
Insiden Penerbangan Delta Air, Penumpang Dipukul oleh Tetangga Sebangku yang Mabuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/549/3072276/terlalu_seksi_dua_wanita_ini_dikeluarkan_dari_pesawat_spirit_airlines-IWHO_large.jpg
Terlalu Seksi, Dua Wanita Ini Dikeluarkan dari Pesawat Terbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/406/3044863/ilustrasi-A25O_large.JPG
Konyol, Pesawat Ini Mendarat Darurat Gegara Ada Penumpang Kutuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/406/3044496/pria_berpenampilan_mirip_elvis_presley-nqgc_large.JPG
Ada-Ada Saja, Pria Ini Berpenampilan seperti Elvis Presley demi Terbang Gratis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement