HOME WOMEN TRAVEL

10 Fakta Menarik Babi Hutan, Anak Gunung Wajib Waspada jika Bertemu

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |19:04 WIB
10 Fakta Menarik Babi Hutan, Anak Gunung Wajib Waspada jika Bertemu
Babi hutan wajib diwaspadai pendaki gunung (Foto: Force of Nature)
BABI hutan adalah hewan yang kerap ditemui pendaki saat naik gunung. Hewan ini dikenal cerdas yang sering dijumpai di hutan belantara tropis.

Ia dikenal sebagai omnivora, yakni tidak hanya memakan tumbuhan, namun juga serangga dan berbagai hewan kecil.

Keberadaan babi hutan dalam ekosistem berdampak pada proses seperti pergerakan tanah dan penyebaran benih, menjadikannya komponen penting dalam menjaga keseimbangan ekologi.

Namun, hewan ini bisa mendadak agresif manakala kondisinya terancam. Perubahan perilaku babi hutan secara tiba-tiba itulah yang wajib diwaspadai anak gunung saat mendaki.

Berikut 10 fakta menarik babi hutan sebagaimana dikutip dari laman terrapampalodge.com.

1. Hidup berkelompok

Babi hutan merupakan hewan sosial dan hidup berkelompok yang disebut sounder. Sounder biasanya terdiri dari seekor babi betina (betina) dan keturunannya, meskipun jantan dewasa juga dapat bergabung dengan kelompok tersebut selama musim kawin.

Babi Hutan

(Foto: Forbes/Pablo Rodriguez)

2. Perenang hebat

Babi hutan, selain memiliki adaptasi yang unik di daratan, juga merupakan perenang hebat yang dapat menyeberangi sungai dengan mudah.

Kemampuan renang mereka memungkinkan mereka menemukan sumber makanan di pulau-pulau kecil atau berlindung dari pemangsa. Di samping itu, mereka termasuk pelari cepat yang dapat mencapai kecepatan hingga 30 mil per jam.

3. Dianggap sebagai hama

Meskipun babi hutan memiliki peran penting dalam ekosistem, mereka sering dianggap sebagai hama karena menyebabkan kerusakan pada tanaman dan harta benda.

Kebiasaan mereka mencari makanan seperti akar-akaran, umbi-umbian, dan tumbuhan lainnya dapat merusak tanaman pertanian dan hutan. Selain itu, babi hutan dapat membawa penyakit yang dapat menular ke manusia dan hewan lainnya.

4. Subjek populer dalam seni dan sastra

Siapa sangka jika babi hutan telah menjadi subjek populer dalam seni dan sastra sepanjang sejarah manusia. Mereka telah diabadikan dalam lukisan gua kuno, menjadi inspirasi bagi seniman klasik dan modern, serta muncul dalam berbagai karya sastra, film, dan novel.

5. Berasal dari tiga benua berbeda

Babi hutan berasal dari Eropa, Asia, dan Afrika Utara. Mereka diperkenalkan ke belahan dunia lain oleh manusia, dan sekarang ditemukan di banyak negara di dunia, termasuk Amerika Serikat.

Kehadiran babi hutan di berbagai ekosistem sering kali menimbulkan dampak ekologis. Meskipun beberapa populasi babi hutan menjadi bagian dari ekosistem setempat, adaptabilitas tinggi dan kemampuan reproduksi yang cepat dapat menyebabkan populasi yang berlebihan.

