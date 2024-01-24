Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Penumpang Etihad Gagal Terbang karena Kelebihan Bagasi, Ngaku Diperlakukan Arogan hingga Menangis

Khansa Azzyati Qisthina , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |18:03 WIB
Viral Penumpang Etihad Gagal Terbang karena Kelebihan Bagasi, Ngaku Diperlakukan Arogan hingga Menangis
Penumpang Etihad gagal terbang karena kelebihan bagasi (Foto: TikTok/@is.tyy)
A
A
A

SEORANG penumpang wanita gagal terbang hanya karena meminta waktu tiga menit untuk meletakkan barang bawaan yang diklaim kelebihan bagasi. Maskapai penerbangan yang digunakan wanita tersebut diketahui Etihad Indonesia.

Video yang diunggah oleh pemilik akun di TikTok @is.tyy itu telah ditonton sebanyak 19 juta kali hingga viral.

Ia mengaku hanya ingin menurunkan kelebihan barang selama tiga menit. Namun, petugas langsung mengadang dan tidak mengizinkan dirinya ikut dalam penerbangan.

"Saya member Etihad platinum, tapi diperlakukan tidak pantas, saya mengalami kerugian atas kejadian ini," katanya dalam video.

“Saya gagal berangkat karena digagalin sama Etihad. Itu kenapa pak alasannya?” tanya dia kepada petugas yang mengadang.

“Silakan minta keterangan dari staf Etihad,” jawab petugas berseragam batik.

“Tadi, saya didorong-dorong. Bapak narik-narik,” sergahnya lagi.

“Enggak,” kilah pria itu sambil berlalu.

Pesawat Etihad

(Foto: Instagram/@manchester_aviation1107)

Dalam video terdapat sekira empat petugas maskapai yang berada di lokasi kejadian. Mereka semua bungkam mengenai alasan wanita itu tidak diizinkan terbang.

“Hanya petugas Etihad Indonesia saja yang sangat arogan tiket saya dicancel, padahal waktu boarding masih 30 menit lagi. Alasan karena barang kabin saya berlebihan, saya sudah mengurangi harusnya case selesai. Namun, mereka mencari kesalahan saya dengan seenaknya saya digagalkan berangkat solusinya bukan begitu," bebernya.

Wanita itu melanjutkan, dirinya sempat meminta waktu untuk menitipkan barang yang kelebihan di lounge bandara.

Namun, tetap dilarang oleh petugas dan akhirnya dibatalkan sepihak keberangkatannya oleh maskapai tersebut.

“Tadi saya ditarik sama bapak ini, udah kayak pasien sakit jiwa,” ungkapnya sambil menunjuk ke arah pria yang memintanya mengonfirmasi langsung kepada staf Etihad.

“Kalo ada tambahan biaya buat reschedule saya minta ganti rugi. Saya minta tolong, jahat banget,” katanya sambil menangis.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/612/3181572/sabrina-sxWz_large.jpg
Berapa Usia Sabrina Alatas? Ini Profil Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/612/3181548/viral-MGV5_large.jpg
Viral Emak-Emak Live di Samping Jenazah Suami, Netizen: Ditunggu Livenya di Liang Lahat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/612/3181456/sahroni-Iwgq_large.jpg
Viral Sahroni Ceritakan Kronologi Penjarahan tapi Malah Dihujat Warganet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/298/3181379/sabrina-cxwC_large.jpg
Apa Arti The Grumpy Chef yang Dikaitkan dengan Julukan Sabrina Alatas?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/612/3181378/viral-LXVC_large.jpg
Viral! Pasangan Ini Akad Nikah di Bioskop: Netizen: Tamu Berasa Nonton Teater
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/612/3181381/raisa-ynqK_large.jpg
Viral! Video Masak Raisa Diduga Isyaratkan Perselingkuhan Hamish Daud
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement