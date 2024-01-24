Viral Penumpang Etihad Gagal Terbang karena Kelebihan Bagasi, Ngaku Diperlakukan Arogan hingga Menangis

SEORANG penumpang wanita gagal terbang hanya karena meminta waktu tiga menit untuk meletakkan barang bawaan yang diklaim kelebihan bagasi. Maskapai penerbangan yang digunakan wanita tersebut diketahui Etihad Indonesia.

Video yang diunggah oleh pemilik akun di TikTok @is.tyy itu telah ditonton sebanyak 19 juta kali hingga viral.

Ia mengaku hanya ingin menurunkan kelebihan barang selama tiga menit. Namun, petugas langsung mengadang dan tidak mengizinkan dirinya ikut dalam penerbangan.

"Saya member Etihad platinum, tapi diperlakukan tidak pantas, saya mengalami kerugian atas kejadian ini," katanya dalam video.

“Saya gagal berangkat karena digagalin sama Etihad. Itu kenapa pak alasannya?” tanya dia kepada petugas yang mengadang.

“Silakan minta keterangan dari staf Etihad,” jawab petugas berseragam batik.

“Tadi, saya didorong-dorong. Bapak narik-narik,” sergahnya lagi.

“Enggak,” kilah pria itu sambil berlalu.

Dalam video terdapat sekira empat petugas maskapai yang berada di lokasi kejadian. Mereka semua bungkam mengenai alasan wanita itu tidak diizinkan terbang.

“Hanya petugas Etihad Indonesia saja yang sangat arogan tiket saya dicancel, padahal waktu boarding masih 30 menit lagi. Alasan karena barang kabin saya berlebihan, saya sudah mengurangi harusnya case selesai. Namun, mereka mencari kesalahan saya dengan seenaknya saya digagalkan berangkat solusinya bukan begitu," bebernya.

Wanita itu melanjutkan, dirinya sempat meminta waktu untuk menitipkan barang yang kelebihan di lounge bandara.

Namun, tetap dilarang oleh petugas dan akhirnya dibatalkan sepihak keberangkatannya oleh maskapai tersebut.

“Tadi saya ditarik sama bapak ini, udah kayak pasien sakit jiwa,” ungkapnya sambil menunjuk ke arah pria yang memintanya mengonfirmasi langsung kepada staf Etihad.

“Kalo ada tambahan biaya buat reschedule saya minta ganti rugi. Saya minta tolong, jahat banget,” katanya sambil menangis.