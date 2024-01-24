TikToker Bagikan Trik Licik Bawa Minuman Beralkohol ke Pesawat, Jangan Ditiru!

SEORANG penumpang pesawat berbagi trik 'licik' bagaimana membawa minuman beralkohol sendiri selama penerbangan, meski sebenarnya hal ini sangat dilarang oleh maskapai.

Nicole, seorang pengguna TikTok yang dikenal dengan nama pengguna @nicolenotnicki, baru-baru ini memposting video di platform tersebut yang menunjukkan cara membawa alkohol sendiri agar tidak perlu membayar harga tinggi di dalam pesawat.

Dalam video tersebut, Nicole menunjukkan botol-botol kecil berisi wiski Jack Daniels, Deep Eddy Lemon Vodka, dan Hornitos Tequila yang tersimpan dalam tas travel transparan.

Dia menjelaskan bahwa ini adalah cara untuk membawa minuman beralkohol tanpa terdeteksi oleh petugas keamanan bandara atau awak kabin.

Kendati 'akal-akalan' itu mungkin berhasil bagi beberapa penumpang, namun perlu diingat bahwa membawa minuman alkohol sendiri jelas melanggar peraturan maskapai dan bisa berdampak pada konsekuensi hukum.

Maskapai biasanya memiliki aturan ketat terkait mengonsumsi alkohol di dalam pesawat, dan membawa minuman sendiri dapat dianggap sebagai pelanggaran.

Selain itu, petugas keamanan bandara juga dapat menghentikan penumpang yang mencoba membawa minuman alkohol dalam jumlah besar atau yang tidak mematuhi aturan-aturan yang berlaku.

Oleh karenanya, sebaiknya penumpang mematuhi peraturan maskapai penerbangan dan tidak nekat membawa minuman alkohol dengan mengikuti trik ini.

“Penyebab siapa yang mencoba membayar USD30 untuk minuman di bandara," katanya.

Nicole memberi judul klipnya tersebut 'Perjalanan hack, kemasi jilatanmu!' dan mengindikasikan bahwa dia sedang berada di Bandara Internasional Hartsfield-Jackson Atlanta, AS.