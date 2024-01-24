Mengenal Lebih Dekat Padang 12, Kawasan yang Konon Dihuni Jin Muslim

KISAH misteri Padang 12 memang menarik untuk dibahas. Kisah satu ini memang cukup fenomenal bahkan, cerita ini tak hanya diperbincangkan di Kalimantan Barat.

Padang 12 konon terletak di antara Kecamatan Kendawangan dan Pesaguan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Bagi masyarakat Ketapang dan Kalimantan Barat, wilayah tersebut dikenal sebagai 'Kota Gaib' yang dipercaya dihuni bangsa jin muslim.

Melansir dari beragam sumber, kwasan ini sebenarnya hanya tanah kosong dengan luas sekitar 12 kilometer. Kawasan Padang 12 ini pun dipenuhi pasir dan ditumbuhi pohon pinus dan ilalang tinggi.

Konon, Padang 12 adalah kota yang indah dan mewah serta memiliki penduduk yang sangat sejahtera dan modern. Tentunya, ini hanya bisa disaksikan oleh mereka yang mampu melihat dengan mata batin.

Penampakan kota gaib (Foto: Instagram/@guntur_226)

Menurut warga lokal, Padang 12 hanya mampu dilihat oleh orang-orang yang berhati bersih, suci, serta jauh dari kesombongan dan ketamakan. Hanya saja, ada pula yang berpendapat sebaliknya.

Jika seseorang melewati kawasan ini dengan sikap sombong atau berbuat jahat di daerah tersebut, maka kemungkinan besar ia akan melihat pemandangan aneh dan menyeramkan. Tak jarang, mereka juga akan 'diganggu' oleh para penghuni Padang 12 yang tak kasat mata.

Kota gaib ini diyakini sudah ada sejak zaman nenek moyang. Bahkan, banyak cerita legenda tentang orang-orang yang melihat atau bertemu dengan penduduk ini atau yang sering disebut orang 'Limun' atau orang kebeneran.