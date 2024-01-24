Viral Ibu Potong Kuku Kaki Anaknya di Pesawat Bikin Penumpang Lain Risih

Ibu potong kuku kaki anaknya di pesawat bikin penumpang lain risih (Foto: Mirror)

SELAMA penerbangan terdapat aturan etika tidak tertulis, di antaranya tidak membebani sandaran tangan, dilarang bersikap kasar kepada kru, dan tetap mengenakan sepatu selama penerbangan.

Seorang wanita membuat penumpang lain merasa mual karena cara dia merawat anaknya selama penerbangan.

Namun, bukan karena dia mengganti popok di meja atau membiarkan anaknya berlarian di pesawat.

Namun, ia malah memotong kuku kaki balitanya selama penerbangan, tepat di samping penumpang lain. Tidak jelas apakah dia akhirnya membersihkannya dengan benar.

Orang-orang pun sangat tidak respek padanya. Faktanya, penumpang lain memutuskan untuk mendokumentasikan kejadian tersebut.

BACA JUGA: Ini Alasan Kenapa Dilarang ke Toilet saat Pesawat Lepas Landas dan Mendarat

Mengambil foto ibu tersebut di tengah kecerobohan dan membagikannya ke akun Passenger Shaming di Instagram.

Seorang traveler yang mengaku sering terbang dan memotret apapun yang mengganggu atau membuatnya bahagia lalu memposting foto tersebut dengan keterangan; "Mengapa wanita ini memotong kuku kaki balitanya di pesawat? #backofthebus #passengershaming,”