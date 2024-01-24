Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Ibu Potong Kuku Kaki Anaknya di Pesawat Bikin Penumpang Lain Risih

Khansa Azzyati Qisthina , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |11:00 WIB
Viral Ibu Potong Kuku Kaki Anaknya di Pesawat Bikin Penumpang Lain Risih
Ibu potong kuku kaki anaknya di pesawat bikin penumpang lain risih (Foto: Mirror)
A
A
A

SELAMA penerbangan terdapat aturan etika tidak tertulis, di antaranya tidak membebani sandaran tangan, dilarang bersikap kasar kepada kru, dan tetap mengenakan sepatu selama penerbangan.

Seorang wanita membuat penumpang lain merasa mual karena cara dia merawat anaknya selama penerbangan.

Namun, bukan karena dia mengganti popok di meja atau membiarkan anaknya berlarian di pesawat.

Namun, ia malah memotong kuku kaki balitanya selama penerbangan, tepat di samping penumpang lain. Tidak jelas apakah dia akhirnya membersihkannya dengan benar.

Infografis Etika

Orang-orang pun sangat tidak respek padanya. Faktanya, penumpang lain memutuskan untuk mendokumentasikan kejadian tersebut.

Mengambil foto ibu tersebut di tengah kecerobohan dan membagikannya ke akun Passenger Shaming di Instagram.

Seorang traveler yang mengaku sering terbang dan memotret apapun yang mengganggu atau membuatnya bahagia lalu memposting foto tersebut dengan keterangan; "Mengapa wanita ini memotong kuku kaki balitanya di pesawat? #backofthebus #passengershaming,”

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/549/3139108/5_pakaian_yang_bikin_penumpang_diusir_dari_pesawat_provokatif_hingga_terbuka-J9qk_large.jpg
5 Pakaian yang Bikin Penumpang Diusir dari Pesawat, Provokatif hingga Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/549/3137407/5_alasan_banyak_orang_menghindari_penerbangan_transit_walaupun_murah-KUDG_large.jpg
5 Alasan Banyak Orang Menghindari Penerbangan Transit Walaupun Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/549/3134698/qatar_airways_pecat_awak_kabinnya_yang_ketahuan_curi_ponsel_penumpang-dC15_large.jpg
Qatar Airways Pecat Awak Kabinnya yang Ketahuan Curi Ponsel Penumpang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/406/3120037/ada_penumpang_meninggal_di_pesawat_apa_yang_harus_dilakukan_kru_pesawat-PA0D_large.jpg
Ada Penumpang Meninggal di Pesawat, Apa yang Harus Dilakukan Kru Pesawat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/549/3106399/pendaratan_darurat_egypt_air_di_bandara_kufra_jadi_simbol_kebangkitan_penerbangan_libya-GSn8_large.jpg
Pendaratan Darurat Egypt Air di Bandara Kufra Jadi Simbol Kebangkitan Penerbangan Libya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/549/3104346/mitos_atau_fakta_benarkah_air_minum_di_kabin_pesawat_tidak_steril-sbpT_large.jpg
Mitos atau Fakta, Benarkah Air Minum di Tangki Kabin Pesawat Tidak Steril?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement